الاتحاد البرلماني العربي يدعو للتحرك ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية

وطن: دعا الاتحاد البرلماني العربي، اليوم السبت، جميع الدول والشعوب وأحرار العالم، للتحرك الجاد والفعلي لنصرة الحق، ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الانتهاكات الاسرائيلية للقرارات والمواثيق والقوانين الدولية، لتحقيق السّلام على أرضِ الواقع.

وشدد الاتحاد في بيان له اليوم، على أهمية التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك، لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق وتحريره من تحت يد الاحتلال، وكشف الممارسات العنصرية التي يقوم بها، مناشداً في بيانه بذكرى النكسة، جميع الدولَ والشعوبَ وأحرار العالم، في مشارق الأرض ومغاربها، لدعم الحق الفلسطيني.

وأكد البيان "على ضرورة التمسك بخيار "حل الدولتين"، لكونه سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي، وبابا للخروج من دوامة العنف والقتل والتعصّب، تلك الدوامة التي يُنذر اتساعها بعواقب وتبعات وخيمة على كامل منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن انتشار شريعة الغاب وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وزعزعة ثقة الشعوب بفاعلية مبادئ القانون الدولي وبحقوق الإنسان".

وأعرب البرلماني العربي عن تضامنه الراسخ ودعمه الكامل لقضية فلسطين العروبة والإنسان والتاريخ، وشعبها الشقيق، الذي جعل من إرادة الحياة والبقاء سياجا منيعا لصموده على الأرض، والذي يُصرُ على أنه لا مساومة ولا بديل عن حقوقه في العودة والحرية والاستقلال وتقرير مصيره.