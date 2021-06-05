ستدفع إلى انفجار جديد في القدس.. تحذيرات من مسيرة المستوطنين الخميس المقبل

وطن: حذر نائب محافظ القدس عبد الله صيام من مسيرة الرقص بالأعلام التي يدعو لها الاحتلال يوم الخميس المقبل، في البلدة القديمة من القدس المحتلة، لأن ذلك سيدفع إلى انفجار جديد في المدينة.

وقال صيام، اليوم السبت، إن هذه المسيرات هي استكمال للمسيرات التي خطط لها في الثامن والعشرين من رمضان، مؤكدا أن دفاع المقدسيين عن مقدساتهم مرتبط بعقيدتهم وليس بمدة زمنية معينة، وسيفشلون هذا المخطط بعزيمتهم وصمودهم كما أفشلوه سابقا.

"صوت فلسطين"