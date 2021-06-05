بعد عشرين عاما ونصف.. الاحتلال يفرج الأحد عن أقدم الأسرى الأردنيين عبد الله نوح أبو جابر

وطن:قال نادي الأسير إن يوم غد الأحد موعد الإفراج عن أقدم الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال وهو الأسير عبد الله نوح أبو جابر (44 عامًا) من مخيم البقعة في الأردن، بعد أن أمضى في سجون الاحتلال 20 عامًا ونصف.

وخلال سنوات أسره تمكّنت عائلته من زيارته مرتين فقط، كما أنّه فقد والدته، ووالده، وشقيقته خلال هذه السنوات، وحُرم من وداعهم كما المئات من الأسرى في سجون الاحتلال الذين فقدوا أحبة لهم.

خلال سنوات أسره الطويلة، خاض أبو جابر عدة إضرابات عن الطعام، وكان أبرزها إضراب عن الطعام خاضه في أواخر عام 2015، وبداية عام 2016، حيث استمر إضرابه لأكثر من 70 يومًا، للمطالبة بالإفراج عنه وعودته إلى عائلته في الأردن.

الأسير أبو جابر هو واحد من بين (22) أسيرًا أردنيًا تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها.