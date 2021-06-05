الخارجية الأميركية: ملتزمون بإعادة بناء علاقاتنا مع الشعب الفلسطيني

وطن: أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة "ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني".

وأضاف بلينكن في تغريدة له على "تويتر": أن "الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة".

وكان بلينكن قد أعلن في مايو/أيار الماضي عزم بلاده إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس، وهي خطوة تعيد العلاقات مع الفلسطينيين التي خفضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.