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الخارجية الأميركية: ملتزمون بإعادة بناء علاقاتنا مع الشعب الفلسطيني

05.06.2021 09:02 AM
الخارجية الأميركية: ملتزمون بإعادة بناء علاقاتنا مع الشعب الفلسطيني

وطن: أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة "ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني".

وأضاف بلينكن في تغريدة له على "تويتر": أن "الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة".

وكان بلينكن قد أعلن في مايو/أيار الماضي عزم بلاده إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس، وهي خطوة تعيد العلاقات مع الفلسطينيين التي خفضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

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