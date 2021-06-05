بمساندة متظاهرين: نقابة عمال ميناء "اوكلاند" ترفض تفريغ حمولة سفينة اسرائيلية

وطن: رفضت نقابة عمال ميناء "اوكلاند" بولاية كاليفورنيا الأميركية تفريغ حمولة سفينة اسرائيلية في الميناء بعد ان تسللت في ساعات الصباح الباكر .

والسفينة "فولانس" التابعة لشركة "زيم" الاسرائيلية تسللت للميناء في ساعات الصباح الباكر، سعيا لتفريغ حمولتها لكن نقابة عمال الميناء رفضوا تفريغها، وساعدهم في ذلك وصول المتظاهرين الداعمين للحقوق الفلسطينية.

يذكر أن السفينة "زيم" عالقة منذ اسبوعين في عرض المحيط، ولا تستطيع الرسو في الميناء، بعد أن تصدى لها النشطاء ومنعوهم من الوصول إلى الشاطئ.

يشار إلى أن تحالف نقابات وناشطون أميركيون قد أطلقوا قبل أيام حملة تضامنية تطالب نقابات عمال الموانئ حول العالم بمنع السفن الإسرائيلية من التفريغ فيها، خلال أسبوع تضامني مع فلسطين يبدأ في الثاني من الشهر الجاري حتى التاسع منه.

كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يمنع فيها نشطاء ومؤيدون لفلسطين تفريغ حمولات سفن إسرائيلية في الموانئ الأميركية، حيث منع متظاهرون موانئ أميركية عديدة في أيلول عام 2014 من تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية خلال خمسة أيام في الميناء نفسه، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

كما منع متظاهرون خلال الشهر ذاته تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية تحمل اسم "الاباما"، ومملوكة لشركة 'زيم' الإسرائيلية، في ميناء "تامبا" بولاية فلوريدا.

وتتصاعد يوميا حملات المقاطعة لإسرائيل على كافة الصعد في المدن والولايات الأميركية، وتنخرط فيها قطاعات واسعة وجديدة من المنظمات والحركات والمؤسسات المدنية، وطلبة الجامعات والنقابات العمالية.