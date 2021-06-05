الاحتلال يخطر بهدم 6 محلات ويصادر جرافة جنوب جنين

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال، بهدم 6 محلات تجارية في قرية ام الريحان جنوب جنين.

وقال عضو مجلس قروي أم الريحان عايد زيد إن سلطات الاحتلال أخطرت أبناء المرحوم صالح محمد زيد بهدم محلاتهم التجارية خلال سبعة أيام.

وأشار إلى أن هذه المحلات تقع داخل المخطط الهيكلي وتم البناء بعد منحهم كافة التراخيص اللازمة.

كما صادرت قوات الاحتلال، الجمعة، جرافة لمواطن من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة إن الاحتلال صادر جرافة تعود للمواطن زهران شايب عطاطرة أثناء عمله بأرضه الواقعة عند مثلث قرية كفيرت المحاذية للبلدة.