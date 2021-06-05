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جبل صبيح.. أرض رويت بدماء الشهداء تُسلب في وضح النهار
الطقس: أجواء غائمة إلى صافية
أسعار صرف العملات
شرطة الإحتلال توافق على إعادة "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة
صلاح الدين موسى يكتب لوطن .. من هو خليفة الرئيس أبو مازن ؟!
مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية لـوطن: نطالب ببناء منظومة حماية اجتماعية وتفعيل دور وزارة العمل لحماية العمال المتضررين بسبب كورونا
المحامي محاجنة لـوطن: الاحتلال مارس أبشع أساليب التعذيب بحق الأسيرين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة
فادي وشحة.. مطاردا أسيرا جريحا شهيدا.. فدا القدس
"التنمية" لـوطن: فترة السماح بسحب مخصصات الدفعة الثالثة للمستفدين من مشروع الحماية الاجتماعية ستكون 4 أسابيع
باحثان من مصر وتونس لوطن: الانتفاضة الأخيرة قضت على "صفقة القرن" وأوقفت قطار التطبيع
الاحتلال يخطر بهدم 6 محلات ويصادر جرافة جنوب جنين
مسؤول مصري سابق: الصدام بين مصر وإثيوبيا حتمي
مواقع التواصل الاجتماعي تجمد حسابات نجل نتنياهو
غنام: ستتم متابعة أي مظاهر من شأنها إزعاج المواطنين وتعطيل حركة السير خاصة أثناء الاعراس
وحدة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني
قانونيان: حق الرأي والتعبير مكفول لكل مواطن، وبعض القوانين الفلسطينية مقيدة له، وايمان المجتمع بهذا الحق هو الحماية الأساسية له
قوات الاحتلال تهدم خيمة الاعتصام في حي بطن الهوى
ما قصة السلالة النيبالية من فيروس كورونا؟
معدات هندسية وأطقم فنية مصرية تدخل غزة للمشاركة في إزالة انقاض العدوان
الاحتلال يقمع "ماراثون القدس" التضامني مع أهالي الشيخ جراح وسلوان
أسعار صرف العملات
05.06.2021
07:14 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات لليوم السبت كما يأتي:
الدولار:3.25
الدينار:4.58
اليورو:3.95
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