مواقع التواصل الاجتماعي تجمد حسابات نجل نتنياهو

وطن: جمدت مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" حسابات يائير نتنياهو، نجل رئيس وزراء الإحتلال، بعد نشره دعوة للتظاهر أمام منزل أحد نواب الكنيست.

وقال نتنياهو الابن، إنه تم تجميد صفحتيه على "فيسبوك" و"إنستغرام" لمدة 24 ساعة و"تويتر" لمدة 12 ساعة بعد نشره دعوة للتظاهر أمام منزل نير أورباخ، النائب عن حزب "يمينا".

ويسعى حزب "الليكود" الذي يقوده بنيامين نتنياهو، لاستمالة أورباخ للتصويت ضد "حكومة التغيير" التي تم تشكيلها بقيادة يائير لابيد ونفتالي بينت، والتي يعتبر "يمينا" شريكا أساسيا فيها.

ونشر يائير نتنياهو العنوان الشخصي للنائب، ما يتعارض مع قواعد "فيسبوك" و"تويتر"، حيث تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه المنشورات تحريضا على العنف.

ودان حزب "الليكود" تجميد حسابات نتنياهو الأصغر، معتبرا إياه "قمعا لقوى اليمين" و"رقابة سياسية".