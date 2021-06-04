شرطة الإحتلال توافق على إعادة "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة

وطن: وافقت شرطة الاحتلال على إقامة "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة، يوم الخميس المقبل، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكترونيّ "واينت"، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، أفاد بأن جمعيات استيطانية ويمينيّة قرّرت عقد "مسيرة الأعلام" في المدينة في الوقت المذكور.

وكان من المقرّر أن تجرى هذه المسيرة في 10 ايار، قبل أن يُعدّل مسارها نتيجة لضغوط شعبية ودولية، لتلغى لاحقًا مع إطلاق فصائل المقاومة 4 صواريخ على مدينة القدس.

وستمرّ المسيرة الاستفزازية من أبواب العامود والساهرة والأسباط، في طريقها إلى حائط البراق.

وينظم شبيبة تيار الصهيونية الدينية الاستيطاني هذه المسيرة منذ ثلاثين عامًا، ويشارك فيها عادة عشرات الآلاف من المستوطنين يحملون الأعلام الإسرائيليّة، مقتحمين المسجد الأقصى المبارك، عبر الأحياء الفلسطينيّة في المدينة.

كما تشهد هذه المسيرة سنويًا هتافات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين.