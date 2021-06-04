صلاح الدين موسى يكتب لوطن .. من هو خليفة الرئيس أبو مازن ؟!

رئيس الوزراء القادم هو الخليفة الفعلي لأبو مازن، ويبقى السؤال من هي الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة القادمة، وهل سترضى حركة فتح ان تكرر تجربة د.سلام فياض ود. رامي الحمدالله، حيث أقصت هذه التجربتين حركة فتح من إطار الفعل في الوقت الذي كانت فيه حماس تبني قوة عسكرية غير مسبوقة في قطاع غزة فاجئت الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي ككل.

اما تجربة د.اشتية فتم افشالها لاسباب تتعلق بوراثة الرئيس عباس والصراعات في حركة فتح،ويبقى السؤال الأهم هل سيتيح كل من السيد حسين الشيخ واللواء ماجد فرج، اتمام هذه الخطوة دون ان يكون لهم نصيب من كل ما ذكر، وماذا عن جبريل الرجوب، وأعضاء مركزية فتح وماذا عن السيد دحلان؟؟

بالمقابل، هل قالت حماس كلمتها الأخيرة بالنسبة للحكومة القادمة وما هي شروطها لقيام هذه الحكومة، فهل سوف تشترط ان تكون رئاسة الحكومة لشخصية من غزة، ام سترضى حماس بعودة سلام فياض رئيسا للحكومة خاصة وأن حماس وكما يقال عرضت عليه ان يتولى مجلس اعمار لإعادة إعمار غزة؟ وان هناك حوارات جرت لعودة د.سلام فياض ضمن شروط محددة طرحها فياض على محاوريه ؟ ام ستكون رئاسة الحكومة لشخصية مقدسية او من الشخصيات السياسية العاملة في الخارج، وبالطبع لن تكون من المحسوبين على المثقفين والاكاديميين الذين أطلقوا قبل أيام دعوة لإقالة ابو مازن او استقالته.

ماذا عن دور مصر والأردن في تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، هل ستسمح مصر بان يكون رئيس الحكومة شخصية من خارج المدرسة التقليدية ؟ وهل تستطيع مصر ان تلعب دورها بدون ضوء أخضر وموافقة امريكية، وماذا عن الأردن التي تريد ان تقوم حكومة فلسطينية تمنع أي ضغوط تتجاوز خطوط تتفق مع مصالح المملكة خاصة في القدس وعلى حدودها مع فلسطين، فهل يكون رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد مقرب من الاردن لحساسية المرحلة او هل ستكون شخصية مقربة من مصر ام هل سيكون هناك توافق مصرياردني؟ وماذا عن الحكومة الجديدة في "إسرائيل" وتوجهاتها تجاه الملف الفلسطيني، حيث ان وجود الاردن ومصر وبحضور قوي لامريكا هو الاهم للجانب الإسرائيلي خاصة وأنهم ما زالوا يقولون انه لا يوجد شريك فلسطيني. اما لماذا ندعي ان رئيس الوزراء القادم سيخلف ابو مازن:

1-لان هذه الحكومة ستقوم وفقا لشروط حماس او لنقل بما يتوافق مع توجهات حماس حيث لن يسمح لابو مازن ان يقيل الحكومة ورئيس وزرائها، ولن تصدر قوانين كما يريد الرئيس وفعل خلال السنوات الماضية.

2- لأن هذه الحكومة ستحظى بدعم عربي وإسلامي ودولي غير مسبوق لغايات إتمام إعادة الإعمار في غزة واستكمال ملف الانتخابات وإجراء بعض الإصلاحات.

3- لأن هذه الحكومة ستضع الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت سيطرة الحكومة وبإشراف ورقابة مصرية وأردنية لضمان عدم القيام بأي أعمال قد تؤدي الى تقويض عمل الحكومة العتيدة.

4- لأن هذه الحكومة ستمهد الطريق لتجاوز تحديات سياسية وامنية ان نجحت في اتمام الانتخابات، بحيث تفتح الطريق أمام إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.

5- لأن هذه الحكومة قد تقود تغيير النظام الدستوري الفلسطيني بحيث يصبح نظام برلماني ديمقراطي يصبح فيه دور الرئيس فخري عبر تعديل القانون الأساسي الفلسطيني من خلال استفتاء شعبي تشرف عليه لجنة الانتخابات لتغيير النظام السياسي برمته.

6- لأن هذه الحكومة ستحظى بدعم غير مسبوق من قبل مصر والتي تدخل بوزنها السياسي والأمني والعمراني، وكذلك من قبل الأردن التي ترى ان هذه الحكومة يجب ان تنقل ملف القضية الفلسطينية إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي دون السماح لحماس بالتحكم بالمشهد السياسي الفلسطيني.ولا ننسى دور الإمارات والسعودية وقطر والتي لكل منها مصالحها.

7- لأن هذه الحكومة سيرافقها وعلى ما يبدو صفقة لتبادل الأسرى والتي قد يطلق من خلالها الاسير مروان البرغوثي وعدد من قيادات العمل الوطني من السجون الإسرائيلية.

كل هذه المعطيات قد تذهب أدراج الرياح إن عادت أي مواجهة جديدة بين حماس واسرائيل.

على ما يبدو ان تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ان خرجت للنور ستكون إيذانا بانتهاء عهد الرئيس ابو مازن ورجاله.