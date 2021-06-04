غنام: ستتم متابعة أي مظاهر من شأنها إزعاج المواطنين وتعطيل حركة السير خاصة أثناء الاعراس

وطن: أكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الجمعة، أنه ستتم متابعة أي مظاهر من شأنها إزعاج المواطنين وتعطيل حركة السير، وخاصة اغلاق الشوارع والتشحيط والتفحيط أثناء زفات الأعراس .

وبينت المحافظ غنام أن الأجهزة الأمنية تعمل على متابعة المسؤولين عن إغلاق شارع القدس خلال زفة أحد الاعراس اليوم الجمعة واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم .

وأهابت المحافظ غنام بكافة المواطنين الإلتزام والتقيد بالقوانين وعدم إستخدام المركبات بشكل غير قانوني وتعريض حياة الناس للخطر، مؤكدة أنه سيتم تعطيل أي زفة عريس ويمنع إكمال مسيرها في حال مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها.