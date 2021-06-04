وحدة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني

كتب محمود جودت محمود قبها: لقد حطم الشعب الفلسطيني كل مؤامرات التصفية والصفقات المشبوهة التي لا مجال لها ان تنال من القوة والإيمان والإرادة الفلسطينية ويجب على القيادة ان تلتحم مع الشعب في هذه المرحلة التاريخية المهمة ووقف كل أشكال العلاقات التي من الممكن ان تنال من الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل على تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية وأهمية الالتزام بقرارات المجلس الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية.

لا بد من مواصلة الاتصالات لبلورة موقف وطني للسير عليه والعمل وطنيا للحفاظ على استقلالية القرار الفلسطيني ويجب على الجميع تجسيد الوحدة الوطنية وعدم فقدان البوصلة ووضع حد لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني وإن نضع حد لمخططات صفقة القرن الأمريكية وتلك العروض الواهية التي لا تلبي حاجيات الشعب الفلسطيني ولا طموحه النضالي والوطني وما يجري من مؤامرات يصنعها الاحتلال وعملائه خلف الأبواب المغلقة ما هي إلا جزء لا يتجزأ من مؤامرات التصفية للقضية الفلسطينية وخاصة مع مواصلة حكومة الاحتلال وتهربها بكل الطرق من استحقاقات عملية السلام لتعلن وتؤكد مجددا أن الاستيطان والمستوطنات من ثوابتها الأساسية التي لا تقبل التفاوض.

بات من المهم العمل وإطلاق التواصل والحوار الوطني والجميع مطالب دون استثناء احد استئناف الحوار الوطني الجاد والمسؤول مع كل الفصائل وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتعزيز منظمة التحرير والعمل على عقد المجلس المركزي لوضع سياسات واستراتيجيات تخدم هذه المرحلة وما يجب الاتفاق عليه للحفاظ على الثوابت الوطنية والتأكيد على انه لا سلام بدون القدس ولا دولة بحدود مؤقتة ولا انقسام فلسطيني بعد الآن وبدون ادنى شك ان قرار الاستمرار بالحوار الوطني وإنهاء الانقسام والسعي لبناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية يعد قرارا وطنيا شجاعا ويفتح المجال لتجسيد الوحدة الوطنية الحقيقية وإقامة حكومة وحدة فلسطينية موحدة تكون قادرة على التصدي للاحتلال وانتزاع حقوقنا الفلسطينية المغتصبة وإنهاء الانقسام الفلسطيني والى الابد..

وبعد ان دمر الاحتلال وارتكب الجرائم في قطاع غزة لا بد من الوقوف من قبل الجميع أمام مسؤولياته والعمل على اعادة إعمار قطاع غزة بعد اربع حروب متتالية تم تدمير البنية التحتية والموارد التنموية وإن قطاع غزة بحاجة الآن إلى إغاثة فورية وبرنامج لإعادة الأعمار وبرامج تنموية لخلق فرص عمل وإعادة تفعيل قدرة الاقتصاد بعد الدمار الذي لحق بكافة القطاعات بسبب العدوان الإسرائيلي وهذا الشيء لا يمكن ان يتحقق في ظل مواصلة الانقسام والفرقة.

وحدة الشعب هى البديل لكل المشاريع المطروحة لتصفية القضية الوطنية وخاصة في ظل استمرار دائرة الاستهداف الاسرائيلي للشعب الفلسطيني وتعمل الحكومة الفاشية الإسرائيلية بالرغم من كل عناوين الانتصار التي تحققت في الجولة الأخيرة حيث تجليات خلالها الوحدة الوطنية الفلسطينية والصمود الذي أدى لكسر حالة الجمود الدولي وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ضمن أولويات العديد من دول العالم لن يسمح الشعب الفلسطيني وسوف يتصدى لأية محاولة للالتفاف على ما حققه من بطولات وصمود وما قدمه من تضحيات غالية ارتفعت فيها أرقام الشهداء والجرحى والمشردين في ظل الهجمة الإجرامية لدولة الاحتلال ولن يسمح بالعودة مرة أخرى للمتاجرة في معاناته والنيل من حقوقه التاريخية ..

ما بعد الصمود البطولي والانتفاضة الفلسطينية في القدس والشيخ جراح وفي الضفة الفلسطينية وفي أنحاء الكيان الإسرائيلي في فلسطين التاريخية لن تكون الأوضاع كما قبلها فقد حسم الشعب الفلسطيني خياراته وهي وحدها التي ستشق طريقها كحل للقضية الفلسطينية ودحر الاحتلال والاستيطان وحق تقرير المصير والاستقلال لدولة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وهنا لا بد من استمرار الحوار الوطني لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة ضمن الثوابت الوطنية الفلسطينية لقد صنعت المرحلة العديد من المتغيرات على الصعيد الوطني الفلسطيني وشكلت نموذج للعمل الوحدوي وبات من المهم التمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن المعادلة الجديدة في العلاقات الوطنية الداخلية وإستراتيجية العمل الفلسطيني والسعي لتعزيز العلاقات الوطنية لضمان التزام الكل الفلسطيني في برنامج عمل واستراتيجية إقامة الدولة الفلسطينية ووضع حد لكل أشكال الخلاف والتناحر الداخلي التي لا تخدم الا الاحتلال الاسرائيلي واستمرار الفعل الوطني لإسقاط صفقة القرن ومؤامرات تصفية القضية الفلسطينية .

قضية فلسطين تشرف الكل الفلسطيني ومن حق اي فلسطيني ان يفخر بأنه ينتمي إلى هذه القضية العادلة التي نشاهد اتساع التضامن الدولي معها ودعم الحقوق التاريخية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأصبحت تجتاح العواصم العربية والإعلام العربي وتدخل بقوة إلى كل بيت عربي وصارت قضية فلسطين هي العنوان الأول بل العنوان الوحيد للفضائيات ووسائل الإعلام العربية والدولية ولا بد من القيادة الفلسطينية تشكل لجان قانونية تعمل على رصد وتسجيل الجرائم الإسرائيلية ورفعها للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة حكومة الاحتلال مع اهمية تنسيق تلك المواقف مع المملكة الأردنية الهاشمية وقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ممثلة بالملك عبد الله الثاني بن الحسين والتي تدافع باستمرار عن الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي ظل ذلك لا بد من اعادة تفعيل ملف محاكمة قادة الاحتلال واتخاذ الإجراءات الضرورية وتنسيق المواقف على المستوى العربي وإيجاد استراتيجية سياسية فلسطينية للعمل فورا لرفع تلك الجرائم التي تأخذ صفة جرائم الحرب وإعمال الترويع التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء إلى المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وفتحت تحقيقا في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت ضد سكان قطاع غزة.

كل التحية والتقدير للإخوة الكفاح والنضال ورفاق المعركة المشرفة التي خاضتها المقاومة الفلسطينية والذين وقفوا بالمرصاد لجيش الاحتلال وكل التحية والتقدير إلى أبطال الضفة الذين خرجوا في مسيرات التحدي بصدورهم العارية في الاشتباك مع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين والتحية البطولية إلى أهلنا الصامدين المرابطين في القدس والشيخ جراح وهم يذودون عن الكرامة الوطنية لعاصمة دولة فلسطين ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وحضارتنا الوطنية و هؤلاء الرجال الأبطال إلى أهلنا في الـ48 نقول لهم أنتم دوماً جزء لا يتجزأ من همنا الوطني نتطلع دوما إلى بناء الصيغة النضالية المثلى معكم لتوحيد نضالنا الواحد للشعب الواحد أبناء الوطن الواحد وأصحاب القضية الواحدة أما أهلنا في مناطق اللجوء والشتات والمهاجر والاغتراب نحي وقوفهم إلى جانب أهلهم في أنحاء الوطن وتمسكهم بحقهم في العودة وحرصهم على أن يحتلوا دوما موقعهم النضالي مهما تعقدت الظروف وساءت أحوالهم المعيشية.محمود جودت قبها