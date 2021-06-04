قانونيان: حق الرأي والتعبير مكفول لكل مواطن، وبعض القوانين الفلسطينية مقيدة له، وايمان المجتمع بهذا الحق هو الحماية الأساسية له

رام الله - وطن: في نشاط تطوعي بمبادرة محلية، عقدت ندوة مجتمعية في بلدة عتيل بمحافظة طولكرم، حول الحق في حرية الرأي والتعبير بمشاركة أستاذ القانون في جامعة بيرزيت محمود علاونة، والخبير في الاعلام وحقوق الانسان ماجد العاروري.

وشارك في الندوة وهي الثالثة من نوعها في إطار هذه المبادرة المجتمعية، العشرات من المواطنين الذين تفاعلوا مع ما طرح من قضايا ومسائل تتعلق بالحريات العامة، وحق الرأي والتعبير، والذين طرحوا وجهات نظرهم في الكثير من المسائل المتعلقة بها.

وفي مداخلته في بداية الندوة أشاد علاونة بهذه المبادرة التطوعية الجيدة، والتي افتقدها المجتمع الفلسطيني خلال السنوات الماضية، كما افتقد التطوع والمبادرة منذ الانتفاضة الأولى.

وفي حديثه عن حق الرأي والتعبير قال علاونة، ان حرية الرأي والتعبير من المسائل الحساسة والهامة في المجتمع الفلسطيني، على الرغم من الإرهاصات الأخيرة التي طرأت وأحاطت بحرية الرأي والتعبير وهي إرهاصات شبه عسكرية، حيث أصبح هناك حالة خوف من التعبير عن الرأي، كان الانقسام سببا ومؤثرا بشكل كبير في هذه الحالة، الى جانب ما خلقه من تحولات.

وحول تطورات الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني، قال علاونة " بداية ان حرية الرأي والتعبير هي حق طبيعي لكل مواطن، وقد ضمنه بعد ذلك القانون الأساسي الفلسطيني (المادة 19) ما يعني ان هذا الحق مبدأ دستوري لا يوجد مجال للنقاش فيه، وبالتالي لا مساس بحرية الرأي والتعبير وتلقي المعلومات ونقلها ."

واكد علاونة ان هناك معايير دولية ومعاهدات، انضمت لها فلسطين ذات صلة بحقوق الرأي والتعبير وحقوق الانسان، أكدت على حرية الرأي والتعبير، وبالتالي فإن على فلسطين التي انضمت اليها ان تلتزم بذلك.

وتطرق علاونة الى مظاهر مظاهر حرية الرأي والتعبير، ومن ابرز تلك المظاهر ما يعرف بـ"الاطلاع" والتي تعني " حق المواطن بطلب اي معلومة، وهذا الامر مرتبط بحق الحصول على المعلومة، لكن فلسطين حتى الآن لم تسن اي قانون بذلك، ورغم ذلك فإن الاطلاع والحصول على المعلومة يبقى حق أصيل للمواطن، لان المواطن هو جزء من صناعة القرار، من خلال انتخابه وبالتالي من حقه معرفة المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار من خلال تصويته في الانتخابات واختيار المسؤولين".

واكد علاونة ان حق المواطن في الحصول على المعلومة وتلقيها، يعني ان الدولة يجب ان توفر ذلك في مؤسساتها ووزاراتها، والسؤال هل نحن فلسطينيا جاهزين من ناحية الحق على الاطلاع على المعلومات؟، مضيفا ان انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية يحتم على فلسطين ان توائم التشريعات معها وان تصبح جزءا من التشريعات الوطنية.



واضاف ان من مظاهر حرية الرأي والتعبير هو الطباعة والنشر، وهو حق مكفول، وكذلك النشر الالكتروني خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح فضاء نشر المعلومة متاحة مكفول بالقانون الذي ضمن التعبير في جميع وسائل التعبير.

أما عن وجود التقييدات التي تحد الرأي والتعبير فلسطينيا، قال علاونة ان بعض القوانين في الحالة الفلسطينية مقيدة لحرية الرأي والتعبير، فعلى سبيل المثال قانون الجرائم الالكترونية، على الرغم من التعديل الذي أجري عليه بقي مقيدا لحرية الرأي والتعبير في ظل تضمينه مصطلحات فضفاضة كانت تستخدم بأغلفة حتى يتم المس من خلالها بحرية الرأي والتعبير مثل إثارة النعرات الطائفية و قدح مقامات.

وتابع علاونة ان "قانون المطبوعات والنشر يحتوي على تقييدات كذلك، ولذلك فأن جزء من القوانين الداخلية بحاجة الى اعادة النظر بها والموائمة بها وتعديلها وإعادة قراءتها من جديد".

وحول التقييدات في حرية الرأي والتعبير قال علاونة ان الانقسام خلق لدى العديد رقابة داخلية، وأصبح لدى بعض الصحفيين والمواطنين حاجز ورقابة داخلية، كما تم الاعتداء على بعضهم وتقييد حريتهم، على خلفية منشورات او نشر صورة.

من جانبه قال الخبير في الإعلام وحقوق الانسان ماجد العاروري في مداخلة له، ان حرية الرأي والتعبير من المواضيع المهمة نقاشها على الصعيد المجتمعي، مؤكدا ان هذا الحق هو جزء من طبيعة البشر ومن حقهم ان يعبروا عنه بشكل واضح، وهذا الحق لا يستوجب شروط ، فمن حق كل انسان ان يعبر عما بداخله بالطريقة المناسبة له.

واضاف العاروري ان حرية الراي والتعبير لا تحتاج الى ضمانات، ومن حق المواطنين التعبير عن رأيهم بمفاهيم احيانا تكون غير مقبولة للمجتمع، وهذا لا يعني ان كل شخص يقول فكرة أننا معه، بل يجب على كل شخص ان يعبر عن رأيه بحرية سواء وافقنا عليه ام لم نوافق.

ولفت العاروري ان حرية الرأي والتعبير هي التعبير عما بداخل كل شخص، وإذا ما عبر اي شخص بشكل صادم عن ما بداخله بما لا يتوافق الناس، لا يجوز حل دمه او تحويله للجنة الامنية او حبسه والتشهير به، فالمواطن يعبر عن ارائه بغض النظر عن مستواها، ولكن الناس لا تقبل التعبير عن الرأي بطبيعتها.

ولفت إلى ان المجتمع في الكثير من الأوقات لا يتقبلون حرية الرأي والتعبير، ولا يقبلونها الا حين تكون بما ترضيهم، لافتا الى ان هناك شبكة من المصطلحات يتم إطلاقها على من يخالفنا في الاراء، مشيرا انه إذا لم يؤمن المجتمع بها فمن الصعب ممارستها وتطبيقها.

واشار العاروري الى ضرورة التوازن في الحريات والحقوق في المجتمع، قائلا ان المجتمع حين يؤمن بحرية الرأي والتعبير سيشكل لها الحماية والضمان لاستمرارها، مشددا على ضرورة احترام الاراء المطروحة وتعدد وجهات النظر.

ولفت العاروري ان حرية الرأي والتعبير من القضايا الحساسة، ومؤخرا أصبح هناك تعاطف من قبل المواطنين والمجتمع مع اي حالة اعتقال أي شخص على هذه الخلفية، كما ان المواطنين لم يعودوا يخافون واصبحوا يمارسون حقهم في التعبير بحرية أكبر وهذا تطور مهم.

واكد العاروري ان حرية الرأي والتعبير تنتزع انتزاعا وتثبت ولا تمنح، وان المواطن هو من ينتزعها ويثبتها وان حمايتها تكون من المواطنين والمجتمع، لافتا الى ان محاربة هذه الحرية موجود لدى كل دول العالم.

وجاءت هذه الندوة ضمن مبادرة مجتمعية من مواطنين في بلدة عتيل بهدف إحداث تفاعل مجتمعي مع القضايا العامة، وهي الندوة الثالثة ضمن هذه المبادرة، حيث سبقها ندوة عن الانتخابات العامة وندوة عن الحقوق المدنية.

وقال الناشط المجتمعي محمد ابو سريس لـ وطن ان هذه الندوة جزء من مبادرة محلية من اصدقاء وناشطين في بلدة عتيل،بمشاركة العديد من المواطنين من البلدة، من تيارات سياسية مختلفة.

واكد ان الهدف من المبادرة هو توعية الناس بحقوقهم المختلفة سواء حق الرأي والتعبير او حقوقهم المدنية اوالسياسية، والوصول الى الناس من اجل الارتقاء بمستوى تفكيرهم بحقوقهم وأن يدافعوا عنها، وكذلك تحصين أنفسهم بالمعرفة والثقافة .