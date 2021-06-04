معدات هندسية وأطقم فنية مصرية تدخل غزة للمشاركة في إزالة انقاض العدوان

وطن: دخلت، اليوم الجمعة، معدات هندسية وأطقم فنية قطاع غزة لبدء العمل في ازالة الانقاض التي خلفها العدوان الاسرائيلي.

وذكر التلفزيون المصري أنه وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبرت منفذ رفح البري اليوم معدات هندسية وأطقم فنية مصرية لقطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة، فيما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" أن ذلك يأتي في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.

ومن المقرر أن تساعد المعدات المصرية في تهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار، عقب الدمار الذي خلفه العدوان على القطاع .