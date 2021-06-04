كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الثلاثاء المقبل

وطن: من المقرر ان يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الثلاثاء المقبل، كلمة في الخامسة والنصف عصرا وذلك في الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة المنار التابعة للحزب.

وسوف تحظى هذه الكلمة باهتمام كبير، نظرا للحالة الصحية لنصر الله، خاصة بعد ان ظهر في اخر كلمة له في ذكرى تحرير الجنوب قبل ايام بحالة صحية صعبة حيث كان يعاني من صعوبة في التنفس وسعال مستمر، ما اثار تكهنات وشائعات حول وضعه الصحي على الرغم من توضيح الحزب ان نصر الله يعاني من حساسية موسمية.