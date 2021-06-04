كورونا.. أستراليا تكتشف إصابات بسلالة دلتا الفتاكة

وطن: قالت السلطات الأسترالية اليوم الجمعة إنها اكتشفت إصابات بسلالة من فيروس كورونا هي ضمن السلالات الأكثر فتكا في العالم، مما يثير المخاوف من ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالمرض.

وذكرت سلطات مقاطعة فيكتوريا الأسترالية أنها رصدت لأول مرة إصابات بسلالة دلتا الأكثر فتكا، والتي ظهرت لأول مرة منذ أشهر في الهند، حيث تسببت في طفرة كبيرة بضحايا فيروس كورونا المستجد.

وأضافت السلطات الصحية في المقاطعة الأسترالية أن سلالة دلتا رصدت لدى اثنين من أسرة واحدة سافرا إلى مقاطعة نيو ساوث ويلز المجاورة قبل أسبوعين.

وتجاهد سلطات فيكتوريا -وهي ثاني أكبر المقاطعات الأسترالية سكانا- لمحاربة موجة جديدة من تفشي الوباء بعد أكثر من 3 أشهر من عدم تسجيل أي إصابة بالمرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت سلالة دلتا ضمن 4 سلالات من كورونا الأكثر إثارة للقلق بسبب سرعة انتشارها.

(الجزيرة نت)