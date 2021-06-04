طائر المينا: هل هو جزءٌ من التنوع الحيوي في فلسطين أم مُهددٌ له؟

وطن- تقرير: زهرة خدرج

أراه يتقافز على السور المحيط ببيتنا أحياناً، ويمشي في أحيان أخرى تحت شجرة القشطة والأسكدنيا، على النقيض من عادة الطيور صغيرة الحجم.

وفي بعض المواسم يلفت انتباهي شدوه الجذاب، وفي مواسم أخرى أسمعه يُطلق نعيقاً مزعجاً، لونه بًني داكن يداخله رمادي يصبغ أطراف الجسد ورأس أسود، بساقين وقدمين صفراوين ومنقار يحمل اللون ذاته يتصل بحلقة لوزية الشكل تحيط بعينيه، يوشِّي طرف جناحيه من الخارج شريط أبيض.

أعداده كبيرة وتتزايد بشكل لافت من عام لآخر. لم يكن في قاموسي طائر اسمه "المينا" حين بدأت أشاهده في الشارع وبين أشجار الحديقة قبل ما يزيد عن ستة أعوام، وألمحه يرفرف في المحيط. فتارة يلتقط فتات الخبز وتارة أخرى يهاجم عصافير الدوري والشحرور الأسود في حديقتي.. لقد دار في خلدي أن يكون هذا الطائر من الطيور المهاجرة التي تعبر فلسطين لبعض الوقت مهاجرة إلى مناطق أخرى.. إذن ما من مشكلة!

سألت ذات مرة: ما هذا الطائر الغريب؟ هل تعرفونه؟ وكنت آنذاك برفقة مجموعة من أصحاب الحقول الزراعية والمزارعين، أخبرني مزارع من كفر قدوم:" نسميه في قريتنا "بلبل هندي"، طائر شديد الشراسة يهاجم طيور الحمام في مزرعتي رغم أنه أصغر حجماً منها، فيكسر بيوضها ويلتهم فراخها بوقاحة عجيبة، أسارع لطرده وإبعاده عن برج الحمام ولكنه يعاجل بالعودة ما إن أبتعد.. هو ليس من طيور فلسطين أصلاً! بدأنا نراه في قريتنا بعد حريق جبل الكرمل في نهاية عام 2010 حين شاهدنا بأعيننا أسراب منه تفرُّ من مناطق الشمال ناحيتنا أخذت تنتشر وتفرِّخ وتهاجم الأنواع الأخرى من الطيور!"

مضيت أجري بحثاً سريعاً عنه؛ خاصة وأن الحياة البرية في فلسطين تحوز على اهتمامي.. إنه أمر غريب حقاً! فكيف لطائر بات يحضر بقوة ها هنا، دون أن أعرف هويته ونشاطه!

الطيور البرية في فلسطين

بالرغم من صِغر مساحة فلسطين مقارنة بمناطق أخرى من العالم ( 27027كم)، إلا أن سماءها تزخر بأنواع شتى من الطيور، بعضها يحلِّق على ارتفاعات شاهقة، وبعضها يتطاير قريباً من الأرض وفوق الأشجار ويكاد ينتشر في كل مكان ويتوزع على هذه المساحة الضيقة شديدة التنوع في التضاريس والمناخ والتربة، ويعود ذلك إلى وقوع فلسطين جغرافياً بين قارات العالم الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، ووقوفها بمحاذاة البحر المتوسط، إضافة إلى وجود وادي الأردن في جهتها الشرقية، ما جعلها من المناطق شديدة الأهمية لهجرة الطيور من موائلها في الكرة الأرضية شمالاً، إلى أماكن هجرتها المؤقتة جنوباً عندما يشتد الطقس قسوة وبرودة.

ولكل موسم من العام في فلسطين طيوره وشقشقته التي تميزه عن غيره، رغم أن الفترة الواقعة بين أشهر شباط وأيار هي أكثر فترات العام ثراءً بالطيور ونشاطها، ويُلاحظ فيها وبشكل جلي طقوس التزاوج والتكاثر.

وبحسب المركز الفلسطيني للمعلومات، فإنه يوجد في فلسطين ما يقارب 500 نوع من الطيور يُصنفها خبراء الأحياء بأنها تنتمي لنحو 206 أجناس، وما يزيد على 65 عائلة، ونحو 21 رتبة.

وتُصنف طيور فلسطين لعدة أنواع، منها:

الطيور المقيمة (وهي التي تتكاثر وتربي صغارها، وتمضي فترة حياتها في هذه البلاد، وعددها يقارب المئة طائر).

ومن بينها الزائرة الشتوية (وهي التي تصل إلى البلاد ما بين شهري أيلول- كانون، قادمةً من أوروبا، وتغادر ما بين شهري شباط- آذار، وهذه الطيور تضع بيوضها في أوروبا وتربي صغارها هناك، ولكنها تزور فلسطين شتاءً هرباً من شتاء أوروبا القاسي، ثم تعود إلى مواطنها الأصلية مع بدء حلول الربيع، ويوجد منها 100 نوع تقريباً).

ومنها الزائرة الصيفية ( ويبدأ وصولها إلى البلاد ما بين شهري شباط- أيلول، ويأتي غالبيتها من أفريقيا، وبعضها من الهند، حيث تصل هذه الطيور فلسطين يافعة ولكنها تعود إلى مواطنها الأصلية لتتكاثر بعد أن تكمل مرحلة البلوغ، ومنها 72 نوع تقريباً).

وهناك أيضاً الطيور المهاجرة الحقيقية (وتعبر البلاد مرتين سنوياً في طريقها من أوروبا إلى أفريقيا ذهاباً وإياباً في مسار محدد، لتمكث أيام أو أسابيع للاستراحة ثم تتابع الرحيل، ويتراوح عددها ما بين ( 100- 120 نوعاً).

أضف إلى ذلك مرور طيور عشوائية (والتي تزور البلاد في فترات غير منتظمة، وبلا مسار أو توقيت محدد، كما يكون ظهورها مفاجئاً واختفاؤها كذلك، وتتراوح ما بين 100-130 نوعاً).

طائر المينا وسلوك التغذية والتكاثر

عادة، يحدد نمط تغذية طيور المينا أماكن عيشه، وهو ما يدفعه للعيش في المناطق السكنية والمزارع، حيث يشرع في التزاوج والتكاثر.

يتغذى طائر المينا على الحشرات، والزواحف، والعناكب، والقشريات، والثديات الصغيرة، والحبوب، والفاكهة، وبقايا الطعام والخبز التي يلقيها البشر.

طائر المينا يتمتع بقدرة عالية على التكاثر، فكل زوج منه ينتج دورتين من الفراخ في الموسم، ويستمر موسم تكاثره من شهر آذار إلى أيلول، يعشش في الحدائق داخل تجاويف الأشجار والجدران، وفي الشوارع داخل فجوات أعمدة الإنارة وإشارات المرور ومكيفات الهواء.

يتساعد الأبوان في بناء العش من الأعشاب الجافة والأغصان والأوراق ومخلفات الإنسان، ويحدث في أحيان كثيرة أن يحتل زوجان من المينا عش زوجين آخرين، الأمر الذي يؤدي إلى اندلاع معارك عنيفة، يصبح العش بعدها مُلكاً للزوج المنتصر.

تضع الأنثى ما بين 4-6 بيضات لونها أزرق سماوي داخل العش، يحتضنها الوالدان لمدة تتراوح بين 13-14 يوماً، تفقس بعدها ويتولى الوالدان رعاية الصغار وإطعامها، وقد بيَّنت الدراسات أن الوالدين يزورا الفراخ في العش بمعدل 22 زيارة في الساعة الواحدة لإطعامها.

وتصل الفراخ لسن الطيران بعد 18-25 يوماً تقريباً، ولكنها تبقى مع والديها لشهر آخر تتعلم منهما مهارات العيش.

طائر المينا.. هل هو فلسطيني الهوية؟ وكيف استطاع الاستيطان في فلسطين؟ وكيف يؤثر في التوازن البيئي؟

ينتمي المينا لعائلة الزرزور، وهي طيور نشيطة، اجتماعية، ودودة، ذكية، سريعة التأقلم في البيئات الجديدة. يسميه بعض مربي الطيور بالببغاء الرمادي. يُربى في أقفاص حول العالم لجمال تغريده وقدرته على تقليد الأصوات، إذ يمكن تدريبه على التحدث مع البشر، وتقليد أصواتهم، لدرجة أنه يمكنه أن يتعلم استعمال 100 كلمة بذكاء، ولذلك يختلف عن الببغاء الذي يقلد الأصوات فقط دون أن يستطيع تمييز معناها أو وقت استعمالها الصحيح؛ لذا يلجأ البشر إلى تربيته والاستمتاع به. يوجد منه أنواع عدَّة لكل منها له سمات خاصة به، رغم وجود سمات عامة تجمع فيما بينها. يصعُب التفريق بين الذكر والأنثى لتشابههما في شكل الجسد، ويتواجدان معاً باستمرار. ويرمز طائر المينا للحب الخالد في بعض مناطق العالم مثل الهند لأن علاقة الأزواج تدوم مدى حياة الطائر التي تتراوح ما بين 12-25 سنة.

له ساقين قويين وجسد جسور قادر على الهجرة لملايين الأميال بحثاً عن الغذاء..

موطنه الأصلي كان في دول العالم القديم: قارة أفريقيا ودول شمال شرق آسيا، رغم وجود أنواع منه استوطنت لاحقاً قارة أمريكا وقارة أستراليا، أما الآن، فينتشر في جميع دول العالم تقريباً؛ نتيجة هجرته الدائمة من مكان إلى آخر واستقراره في أي مكان يوفر له احتياجاته ويشعر فيه بالراحة، وبحثه الدؤوب عن الطعام؛ وبذلك تراه يختلف عن الطيور التي تهاجر من مكان إلى آخر في العالم نتيجة تغير الأحوال الجوية الموسمية في مواطنها، فتلجأ إلى الهجرة المؤقتة، ولكنها ما تلبث وتعود مرة أخرى بعد زوال هذه الأسباب.

يُعتقد أن كلمة "مينا" آتية من الكلمة الهندوسية ( maina)، ومن الكلمة السنسكريتية مادانا (madana)، وتعني "مبهج ومحب للمرح".

وبحسب المهتمين بعالم الطيور البرية فإن طائر المينا يُعد من الآفات، رغم أنه أحد أكثر أنواع الطيور انتشاراً في العالم، ووصل الحال بمنظمة البيئة العالمية أن صنفته من ضمن أكثر ثلاثة طيور إضراراً بالنظام البيئي.

تم نقله وإدخاله إلى مواطن جديدة بقصد المكافحة البيولوجية، وذلك سعياً وراء مكافحة الحشرات التي نجح الطائر فيها نجاحاً باهراً، ولكنه في الوقت ذاته أخذ يهاجم الطيور المحلية الأصغر حجماً، واستطاع تهجير كثير منها واستنزف إمداداتها الغذائية! وهو ما لفت إلى حجم الخطر الذي أخذ يشكِّله على التوازن البيئي في المناطق الجديدة التي أخذ يستوطنها.

ويقفز إلى الأذهان سؤال مفاده: كيف وصل هذا الطائر الغازي إلى فلسطين؟

وبعد الرجوع إلى رئيس جمعية الحياة البرية في فلسطين، عماد الأطرش، وسؤاله عن هوية طائر المينا وكيف وصل فلسطين واستوطن فيها، تبين أنه بدأ إحضار المينا إلى فلسطين منذ ثلاثينيات القرن الماضي مع المهاجرين اليهود، داخل أقفاص للتربية في البيوت بسبب صوته الجميل وقدرته على تقليد الأصوات، ولكن بسبب سرعته في التكاثر، لم تعد الأقفاص البيتية تكفي الأعداد الضخمة التي أخذت تتضاعف بسرعة، لذا أخذوا يرسلون الأعداد الفائضة منه إلى حديقة "سفاري رمات غان" بعد أن أُنشئت على أنقاض قرية الخيارية الفلسطينية، ومن هناك تسرب إلى البيئة وأخذ يعشش ويتكاثر، وقد لوحظت بدايات وجوده في مدينة قلقيلية الواقعة على الخط الأخضر، ومنها تسرب إلى بقية مناطق الضفة الغربية.

وأجرى معهد العلوم التطبيقية في دولة الاحتلال- حيفا (التخنيون) دراسة كان من نتائجها أن عدد الطيور المحلية في البلاد في انخفاض حاد، مقابل ارتفاع في عدد الطيور الوافدة من أقطار أخرى مثل تلك التي استقدمتها دولة الاحتلال من الشرق الأقصى ( طيور المينا)، ويعود ذلك إلى تحويل مناطق طبيعية كثيرة لـمناطق سكنية أو زراعية، وهو ما يلحق ضرراً بالعصافير الفلسطينية التاريخية مثل الدوري والبلبل والهدهد.

وتشير الدراسة إلى وضوح التنافس بين الطيور المحلية الطيور الوافدة على الموارد المحدودة والتي ظهرت فيها الغلبة للصنف الثاني كونها أقرب للطيور الجارحة. وحذَّر الباحث من تبعات ذلك على جودة البيئة.

أخيرًا، يتضح لنا أن طائر المينا الذي سلطنا الضوء عليه، لم يكن طائر فلسطيني ذات يوم، كما أنه ليس من الطيور التي تعبر بلادنا زائرة أو مهاجرة أو حتى عشوائية.. بل طائر وافد تحصَّن في بلادنا وشرع يغير على الطيور المقيمة فيها ويفتك بها.. فإلى متى؟ ألا يجب علينا اتخاذ إجراءات عاجلة لعلاج الوضع المتردي وإنقاذ ما تبقى من طيور برية قبل فوات الأوان؟ ولم يتوقف الأمر عند طائر المينا بل تعداه إلى طيور أخرى أُحضرت بالطريقة ذاتها وباتت تُشكِّل خطراً على التوازن البيئي في فلسطين مثل ببغاء الدرة الهندية، والحباك الهندي.

خاص بآفاق البيئة والتنمية