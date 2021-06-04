إصابات بالرصاص الحي والمطاطي بينها خطيرة برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

وطن: أصيب 10 مواطنين، على الأقل بالرصاص الحي والمطاطي خلال قمع الاحتلال مظاهرة منددة بالاستيطان على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات بينها إصابة خطيرة بالرقبة، وتم نقل 5 منها لمستشفى رفيديا في نابلس.

ونُظمت مظاهرة حاشدة، ظهر اليوم، في قرية بيتنا جنوب نابلس، لصد الاستيطان الذي يبتلع جبل صبيح في القرية، حيث قمع الاحتلال المظاهرة، بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين فيها.

والجمعة الماضي، استشهد الشاب زكريا حمايل خلال مظاهرة على جبل صبيح، برصاصة اخترقت صدره، أطلقها جنود الاحتلال عليه.