د.عقل ابو قرع يكتب لـوطن: حول حملات دعم المنتجات الوطنية وأهمية الاستدامة!!

نشطت خلال وبعد العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة، دعوات وحملات من أجل مقاطعة المنتجات الاسرائيلية والتي سوف تصب أن تمت في الاقبال على المنتجات الوطنية أو المحلية وبالتالي توفير الدعم لانتاجها أو تصنيعها وتسويقها، وما يجر ذلك من دعم وتنشيط للاقتصاد الوطني، سواء من خلال زيادة الايدي العاملة في الصناعة الوطنية وتقليل نسب البطالة، أو من خلال زيادة عوائد الضريبة للخزينة، أو الارباح والدعم للصناعة نفسها وبالتالي تحسين الانتاج نوعيا وكميا وزيادة التصدير الى الخارج، وبالاضافة الى ذلك الابتعاد عن منتجات اسرائيلية وما الى ذلك من أثار اقتصادية وسياسية ونفسية.

وهذه الحملات ومع ايجابياتها وأهمية توفير كل انواع الدعم لها، ألا أنها وللأسف وكما أعتدنا عليها أو عايشناها خلال المرات السابقة، تكون موسمية، أو مؤقتة، تأتي كأحد ردود الفعل العاطفية السريعة على أحداث أو مواقف أو تطورات معينه، ينعكس الغضب والاحتجاج عليها على شكل دعوات أو حملات لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية وبالتالي دعم المنتجات الوطنية، ومع الحماس مع هذه الدعوات يقبل الناس عليها، ولكن بعد فتره معينه تخبو أو تنخفض وتيرتها، ويعود الوضع الى مكان عليه قبل الحدث أو الموقف، وتعود رفوف المحلات والمتاجر تعج بالمنتجات الاسرائيلية وبالتالي اقبال الناس عليها كما كان قبل الحدث.

ولذا فأن ما نحتاج اليه في هذا الصدد هو استدامة أو تواصل هذه الحملات أو أن تبدأ وتبقى وتستمر هذه الحملات وتصبح أمرا طبيعيا في حياة الناس أو في ممارساتهم التجارية، سواء للتاجر أو المستورد أو المستهلك، ولكي يتم ذلك أي يصبح الاقبال على المنتج الوطني أمرا روتينيا، فأننا نحتاج الى أكثر من ردود فعل عاطفية على احداث معينة مثل العدوان الاخير على قطاع غزة، ونحتاج الى قناعة التاجر والمستهلك والمواطن بجدوى ذلك، ونحتاج الى خطه وطنية متكاملة تهتم بالمنتج الوطني من حيث الجودة والسلامة والفائدة كبديل للمنتج الاجنبي أو الاسرائيلي، والى خطة تسويقية تقنع المواطن أو المستهلك بذلك.

ونحتاج كذلك الى وجود مرجعية او اطار وطني شامل يقف وراء حملات المقاطعة، ينسق الخطوات، ويدرس الظروف والبدائل، ويحدد المعيقات والمشاكل، ويعمل على وضع الاسس الموضوعية لضمان استمرارها، او امتدادها، وهذا الاطار من المفترض ان يعمل على ارضية الفوائد او الايجابيات التي يمكن ان تؤدي اليها مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، سواء على صعيد الفرد، اي المستهلك الفلسطيني، او التاجر او القطاع الخاص او القطاع العام، او حتى على صعيد الاقتصاد بشكل عام، من انتاج وتشغيل وبطالة وتصدير وما الى ذلك.

ونحتاج الى التوجه وبشكل مباشر الى المستهلك او المواطن الفلسطيني، والذي هو اللبنة الاساسية لنجاح هذه الحملات، كما هو كان وسوف يكون حجر الاساس لنجاح حملات اخرى، في الماضي او في المستقبل، هذا المواطن، من المفترض ان يتم التواصل معه وبشكل فعال، سواء من اجل توعيته او اقناعه بأهمية وبفوائد هذه الحملات، وبأن يتم التبيان له أهمية المقاطعة من النواحي المختلفة، أو حتى ارشاده للبدائل المتوفرة، تلك البدائل التي هو في حاجة اليها، اي البدائل التي يتم تصنيعها محليا، سواء اكانت هذه البدائل منتجات غذائية او دوائية او مستحضرات تجميل او مواد بناء وانشاءات او خضار او فواكه وما الى ذلك.

وهناك أهمية الى التواصل مع لتاجر او المستورد من الجانب الاسرائيلي، الذين من المفترض ان يتم التواصل معهم او الوصول اليهم، سواء من خلال مبادري او منسقي او ناشطي الحملات او من خلال ممثليهم، وبالتالي واسوة بالمستهلك، بأن يتم ارشادهم او التبيان للتجار والمستوردين بأهمية حملات المقاطعة، وكذلك اعلامهم بوجود البدائل التي تتمتع بالجودة والسلامة والسعر المناسب، والذي يمكنهم من احضارها وعرضها في محلاتهم ومن ثم بيعها الى المستهلك او الزبون، الذي اعتاد على يتعامل معهم.

واذا حدث وان قمت بزيارة الى محلات تجارية في احدى المدن او القرى الفلسطينية ، فإنك سوف تجد بضائع اسرائيلية من انواع مختلفة، واذا سألت التجار او الموردين عن ذلك‘ فسوف تكون الاجابة بعدم وجود بدائل، او بضعف الجودة، او باستمرارية طلب المستهلك للبضائع الاسرائيلية، او حتى بعدم اقتناع التاجر بجدوى او فعالية او اهمية حملات المقاطعة.

ونحتاج كذلك الى الاهتمام بالمنتج الوطني، او المنتج البديل للمنتج الاسرائيلي، والذي ولكي ينجح كبديل، ومن ثم يبقى او يستديم كبديل للمنتج الاسرائيلي، من المفترض ان يكون ذلك على اسس صحيحة، واهمها التركيز على الجودة او النوعية، اي كفاءة وفائدة المنتج اسوة بالمنتجات الاسرائيلية، وبالاضافة الى الجودة او النوعية، التركيز كذلك على سلامة او على امان او على عدم خطورة المنتج الوطني ، ولتحقيق ذلك كان من المفترض العمل المتواصل من قبل الجهات المعنية، لترسيخ هاتان الصفتان للمنتج الوطني، اي الجودة والسلامة، في اذهان المستهلك الفلسطيني، والتاجر الفلسطيني والمنتج وصاحب القرار.

ومن الادوار الهامة كذلك، هو دور المؤسسات او الجهات او الدوائر الرسمية، اي دوائر القطاع العام، او دوائر السلطة، والتي هي من ضمن القطاعات الحيوية لنجاح حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، تلك الجهات التي من المفترض ان تساند او ان تدعم وتواكب قرار المقاطعة، ومن ثم توفر له الغطاء السياسي والقانوني والعملياتي، وتلك الجهات هي التي تراقب وتفتش وتوفر الالية اللازمة للمتابعة، وهي الجهات التي تمنح التراخيص وتراقب وتضبط المعابر وتتأكد من الالتزام بالمواصفات والشروط.

وهناك مؤسسات او اتحادات او اطر او تجمعات القطاع الخاص بتنوعاته، وبكافة امتداداته، القطاع الخاص الفلسطيني الذي يستورد ويوزع ويبيع المنتجات الاسرائيلية، سواء كانت منتجات غذائية او ادوية او مواد بناء وانشاءات او حتى فيما يتعلق بالخدمات والتكنولوجيا وما الى ذلك، وهو كذلك القطاع، الذي يتم التعويل عليه بأن ينتج او بأن يستطيع ان يوفر البدائل الوطنية وبالجودة وبالامان اللازمين وبالسرعة والفعالية المطلوبتان، في حال اختفاء المنتجات الاسرائيلية من الاسواق الفلسطينية.

وهناك الحاجة الى حماية المستهلك من خلال تحسين جودة المنتجات البديلة في الاطار القانوني او التشريعي، والذي يتطلب وجود مواصفات فلسطينية، يتم تطبيقها والالتزام بها، مواصفات تلبي متطلبات وحاجات المستهلك الفلسطيني، وكذلك تحدد مقومات الجودة للمنتج، وتضمن بأن يتمتع بالسلامة والامان، سواء كانت مواصفات تحدد وبوضوح نوعية وتراكيز مكونات المنتج، او تحدد الية انتاج المنتج، او تصف طريقة ايصاله بالجودة والسلامة الى المستهلك او الى التاجر، وتلك التي تصف الية الفحوصات وتوثيقها والية المتابعة والتفتيش والية او اجراءات الردع وتطبيق القوانين في حال عدم الالتزام، وما الى ذلك من تفاصيل.

ومن الامور الهامة والتي يتم تجاهلها خلال هذه الحملات، هو موضوع الاسعار، او التلاعب بالاسعار، وبدون رقابة او اخذ الاعتبار لوجود رقابة، سواء من حيث رفعها، او ربما تخفيضها واغراق السوق بمنتجات اسرائيلية باسعار رخيصة لابعاد المستهلك عن المنتجات الوطنية، كما يبدو انه حدث في حالات معينة في الماضي، من خلال اغراق السوق الفلسطيني بالخضار والفواكه الاسرائيلية، والادعاء انه لا يوجد بديل او كمية كافية من الانتاج الوطني المشابه، وبالتالي من المفترض ان تعمل الجهات الرسمية والشعبية وبحزم في هذا الصدد لكي لا تحدث عملية اغراق الاسواق وبمنتجات اسرائيلية مختلفة، ومن المفترض ان يتم التعامل بشدة مع من يتحايل على حملات المقاطعة من خلال هذه الوسائل.

ولكي تتواصل حملات دعم المنتجات الوطنية فإن على وسائل الاعلام وبأنواعها المختلفة أن تتبنى ذلك وعن قناعة، وكذلك من اجل ترسيخ ثقافة حماية المستهلك وفي بناء خطوط التواصل معه، سواء من خلال عملية صياغة او تحرير الانباء التي تصله حول سير عملية المقاطعة، او حول اكتشاف واتلاف المواد الفاسدة من اغذية وادوية، او التلاعب بالاسعار، او وجود البدائل، او تلك المعلومات التي يحصل عليها بشكل مباشر، وهذا يشمل الصحف المحلية والاذاعات والتلفزيون، والاهم العديد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي اصبحت الاكثر شيوعا هذه الايام.

وبالتالي ومن اجل الحفاظ على استدامة حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، من المفترض ان تعمل كافة الاطراف ذات العلاقة، سواء كانت جهات رسمية او مؤسسات شعبية، الى تشكيل اطار يحوي خبراء ومختصين وناشطين، يعمل على وضع اسس موضوعية، تكفل الاستمرار والاستدامة والتوسع في حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، وبأن تشمل هذه الاسس توفير البدائل، والتركيز على جودة المنتجات المحلية، ومراقبة الاسعار، واعطاء الافضلية للمنتج الوطني، واجراء الفحوصات المخبرية، والتركيز على مواصفات وطنية تحمي المنتج المحلي، وكذلك تفعيل التواصل مع المستهلك ومع التاجر ومع المورد او المستورد.