تويوتا تطلق نسخا رباعية الدفع من Corolla الشهيرة

وطن: أعلنت شركة تويوتا عن نيتها إطلاق نسخ معدلة رباعية الدفع من سيارات Corolla، لتطرحها في أسواق جديدة حول العالم.

ومن المفترض أن تطرح سيارات Corolla الجديدة في عدة أسواق عالمية منها أسواق أمريكا الجنوبية والشمالية وبعض الأسواق الآسيوية والأوروبية، وأن تأتي بهياكل كروس بطول 4 أمتار و46 سنتيمترا، مبنية على منصات TNGA-C، وستكون المسافة بين محوري العجلات في هذه الهياكل 264 سنتيمترا.

وستتمتع هذه المركبات بقدارات مميزة على اجتيار الطرق الوعرة، إذ سيكون ارتفاع هياكلها عن الأرض 206 ملم، كما ستجهز بعجلات بمقاسات 17 و18 إنشا، فضلا عن أنظمة تعليق خاصة.

وستتميز نسخ هذه المركبات التي ستطرح في الولايات المتحدة الأمريكية بنظام دفع رباعي، أما النسخ التي ستطرح في بلدان أمريكا الجنوبية والبلدان الأخرى فستأتي بنظام دفع أمامي.

وستحصل السيارات الجديدة على محركات بنزين семейства Dynamic Force بسعة 2.0 ليتر، وعلى علب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بست سرعات، كما يفترض أن تطلق منها نسخ بمحركات هجينة العام القادم.

المصدر: moto1