إبعاد مدير قسم في "غوغل" عن منصبه بسبب منشور له انتقد فيه جرائم الاحتلال



وطن: أبعدت شركة غوغل رئيس قسم التنوع لديها بسبب منشور كتبه على مدونة له عام 2007، وقال فيه الإسرائيليين بان لديهم "شهية نهمة للحرب والقتل".

وذكر كاماو بوب في منشور بشأن عدوان الاحتلال على غزة أن الإسرائيليين لديهم "عدم حساسية تجاه معاناة الآخرين".

وقد حذف المنشور فيما بعد.

وقال متحدث باسم غوغل ، لموقع "بي بي سي"، اليوم الخميس، إن بوب "لم يعد أحد أفراد فريق التنوع لدينا بعد الآن".

وأضاف "أننا ندين بشكل قاطع الكتابات السابقة لأحد أعضاء فريق التنوع لدينا، التي سببت إهانة وألما عميقين لأعضاء الجماعات اليهودية".

وزعم أن "هذه الكتابات مؤذية بلا شك. ويقر صاحبها بذلك، وقد اعتذر. ولن يكون بعد الآن فردا من فريق التنوع لدينا ... وسيركز على عمله في قسم آخر".

ماذا قال المنشور؟

وصف بوب، في المنشور الذي يحمل عنوان "لو كنت يهوديا، كيف أنه يعتقد أن على اليهود أن يشعروا بالصراع بين إسرائيل والفلسطينيين"، وفق ما ذكر موقع "بي بي سي".

وكتب يقول: "لو كنت يهوديا، كنت سأقلق حيال رغبتي النهمة للحرب والقتل دفاعا عن نفسي".

وأضاف "الدفاع عن النفس بلا شك غريزة، لكنني سأخشى من عدم إحساسي المتزايد تجاه معاناة الآخرين".

وكتب مايكل ديكسون، رئيس منظمة "قف معنا" الموالية للاحتلال، يقول على تويتر إن المنشور أجرى "مقارنات مقززة ومعادية للسامية بين أفعال النازية وأفعال الدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، وفق زعمه.

ودعا مركز سايمون ويزينتال، الذي يوجد مقره في الولايات المتحدة أيضا إلى عزل بوب من منصبه.

ولم يرد بوب علانية على الانتقادات. ولكنه، وفقا لصحيفة نيويورك بوست، أرسل رسالة بريد إلكترونية إلى مجموعة الموظفين اليهود في غوغل معتذرا.