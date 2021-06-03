"الفدائي" يضرب سنغافورة برباعية في التصفيات الأسيوية

وطن: اكتسح المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم "الفدائي" نظيره السنغافوري برباعية دون رد مساء الخميس، في إطار المجموعة الرابعة من عمر التصفيات الآسيوية المزدوجة.

رباعية المنتخب الوطني حملت توقيع تامر صيام "هدفان" في الدقيقتين 19، و30 من ركلتي جزاء، وعدي الدباغ بالدقيقة 23، وياسر حمد في الدقيقة 85.

وصعد المنتخب الوطني بهذا الفوز إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد سنغافورة، لكن "الفدائي" يتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة.