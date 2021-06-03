النيابة العامة والتربية توقعان على وثيقة الإعلان بشأن تشكيل "نادي عدالة الأطفال"

وطن: وقع النائب العام المستشار أكرم الخطيب ووزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، على وثيقة الإعلان بشأن تشكيل جسم طلابي في المدارس الفلسطينية " نادي عدالة الأطفال" لغرض توفير البيئة الآمنة للأطفال من أي مخاطر، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الخميس في مكتب النائب العام في رام الله، بحضور رئيس نيابة الأحداث أ. ثائر خليل ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي ، وبمشاركة وفدا من وزارة التربية والتعليم و عدد من الطلبة أعضاء نادي عدالة الأطفال.

وتهدف هذه الوثيقة إلى مباشرة نادي عدالة الأطفال لأعماله، وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقها، إضافة إلى تعزيز المصلحة الفضلى للأطفال في جميع المدارس، من أجل منح فرصة المشاركة لجميع الأطفال ضمن المنافسة والأفضلية، ومنح الأطفال حق التعبير عن آرائهم بكل حرية، وحق المشاركة في النشاطات دون تمييز .

وخلال اللقاء ترحم النائب العام على شهداء فلسطين وخاصة الأطفال ضحايا جرائم الاحتلال، مشيراً إلى أن النيابة العامة وبالشراكة مع وزارة التربية هي السند والعون للأطفال في كافة مجالات الحياة الأسرية والتعليمية والصحية، وخاصة إنجاز مشروع نادي عدالة الأطفال والذي تحقق اليوم من خلال جسم طلابي يكون منبرا للأطفال داخل المدارس وفق قواعد الانضباط والالتزام والمساواة والتآخي.

كما أكد أن تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات هي أسمى غايات النيابة العامة وهذا ما نسعى إليه من خلال تعزيز العلاقة مع الجهات الشريكة من أجل خلق بيئة آمنة على كافة الأصعدة، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان والقيم المجتمعية والثقافة الوطنية لدى الأطفال.

بدوره رحب الوزير عورتاني بالأطفال المشاركين والمشرفين، معبراً عن سعادته بهذا الشراكة الحقيقة مع النيابة العامة، مشيراً إلى أن البرامج المدرسية مثل البرلمانات والمجالس الاستشارية للطلاب تفاجئك بالرؤية والعمق بالأفكار المتواجدة لدى الطلاب، وان تشكيل نادي عدالة الأطفال إضافة نوعية لدور الطلاب الذين يمارسون كل ما يتعلق بالمواطن من موضوع الحقوق والقيم المدنية والمسؤولية والتعددية والأمن والبيئة الآمنة، مؤكدا أن الطالب اليوم ليس فقط متلقي بل هو شريك أساسي في البيئة المدرسية، وأن الوزارة على استعداد كامل لتقديم الدعم اللازم مع شركائنا في النيابة العامة للتوسيع صلاحيات وإمكانيات هذا النادي.