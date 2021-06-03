واشنطن: الدعم العسكريّ الأميركيّ لإسرائيل باقٍ بغضّ النظر عن هوية أيّ حكومة

وطن: لتقى وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، مساء الخميس، بوزير الخارجية الأميركيّ، أنتوني بلينكين في العاصمة الأميركية واشنطن. في حين أفادت وزارة الخارجية الأميركية، باستمرار الدعم الأميركيّ العسركيّ لـدولة الاحتلال، بغضّ النظر عن هوية الحكومة التي ستُشكَّل.

وطرح غانتس خلال اللقاء ضرورة تغيير السياسة في قطاع غزة المحاصَر، وشّدد على الحاجة العاجلة لتقوية تحالفات وصفهما بالمعتدلة، كما أشار إلى ضرورة تقوية السلطة الفلسطينية.

كما تطرّق غانتس خلال اللقاء، إلى قضية الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس. وذكر أنّ إعادتهم؛ شرط لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار غانتس إلى ضرورة تعميق الرقابة على إيران.

وفي سياق ذي صلة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "إسرائيل ستبقى شريكا إستراتيجيا مهمًّا للولايات المتحدة، وستستمر علاقتنا الأمنية المستمرة (معها)".

جاء ذلك بعد أن سُئلت ساكي عمّا إذا كانت السياسة الأميركية ستتغير في حال ترك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منصبه كرئيس للحكومة، بعد 12 عاما.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس إن "الدعم الأميركيّ القوي لإسرائيل سيستمر، بغض النظر عن هوية الحكومة التي سيتم تشكيلها".

وكان غانتس، قد وصل إلى العاصمة الأميركية في وقت سابق الخميس، في زيارة يجتمع خلالها كذلك مع نظيره الأميركيّ، لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، في محاولة لتجنيد مليار دولار لسد نفقات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتسعى وزارة جيش الاحتلال إلى سد النقص في صواريخ منظومة "القبة الحديدية"، وتبحث عن تمويل لسد النقص في الاحتياط بالصواريخ والذي تسبب جراء العدوان على قطاع غزة، والاستعمال المكثف لـ"القبة الحديدية" لاعتراض القذائف الصاروخية التي أطلقتها المقاومة باتجاه المستوطنات.

وقال غانتس وهو في طريقه لواشنطن "أنا الآن ذاهب إلى الولايات المتحدة في رحلة قصيرة، ولكنها مهمة للغاية، من أجل أمن إسرائيل. أنا مقتنع بأنه يمكنني الاهتمام بأمن إسرائيل في واشنطن، وهنا في البلاد يمكننا تشكيل حكومة تغيير، لضمان الأمن والوحدة في المجتمع الإسرائيلي".

وجاء في بيان صدر عن وزارة جيش الاحتلال أن غانتس "سيجري حوارا إستراتيجيا حول الاتفاقية التي يتم بلورتها مع إيران، والحفاظ على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي والاستقرار في الشرق الأوسط".

وذكرت وزارة جيش الاحتلال أن "غانتس سيعرض على كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الخطة التي وضعها في المؤسسة الأمنية، للمحافظة على هدوء طويل الأمن في قطاع غزة واستعادة" الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، بالإضافة إلى "تعزيز التحالف مع الأطراف المعتدلة والسلطة الفلسطينية".

(عرب 48)