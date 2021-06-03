فيديو | مستوطنون وجنود الاحتلال يعتدون بالضرب المبرح على الشاب وسيم جابر في الخليل

وطن: اعتدى جنود الاحتلال ومجموعة من المستوطنين، اليوم الخميس، بالضرب المبرح والوحشي على الشاب وسيم منصور جابر في الخليل، قبل أن يتم اعتقاله.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من مستوطنة "كريات أربع" هاجموا بحماية جنود الاحتلال حارة جابر في الخليل، وقاموا بالاعتداء على المواطنين ورش غاز الفلفل في وجوههم والاعتداء عليهم.

وأصيبت سيدة بجروح بالقدم بقنبلة صوت، نقلت على إثرها للمستشفى، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة مواطنين آخرين بالاختناق جراء رش وجوههم بغاز الفلفل من قبل المستوطنين.