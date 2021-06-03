الاحتلال يعتقل قاصرًا في القدس ويفرج عن آخر بشروط

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الخميس، القاصر محمد موسى هديب (17 عامًا) من شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وذكر شقيقه لؤي أنّ جنود الاحتلال اعتقلوا شقيقه محمد بعد اعتداء مستوطنين عليه، واقتادوه للتحقيق في مركز القشلة بالبلدة القديمة بالمدينة، حيث مدّدت شرطة الاحتلال توقيفه لمدة 24 ساعة لمثوله غدًا أمام محكمتها.

في غضون ذلك، أفرجت شرطة الاحتلال، مساء اليوم، عن الشاب موسى الأطرش من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال شهود إنّ شرطة الاحتلال أخلت سبيل الأطرش بشرط الإبعاد عن الحي، مكان سكناه، لمدة 15 يومًا، والتوقيع على كفالة قيمتها 5 آلاف شيكل.

وأضاف الشهود أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الأطرش ليلة أمس، بعد مداهمتها لحي الشيخ جراح.

في السياق، أخلت شرطة الاحتلال في مركز شارع صلاح الدين بالقدس اليوم سبيل الفتاة نفوز حماد (14 عامًا)، بعد التحقيق معها لساعتين.

وأجّلت محكمة الاحتلال اليوم محاكمة الشبان علاء نجيب ونبيل سدر وزكريا البكري من البلدة القديمة بالقدس حتى 11 من الشهر الجاري، فيما أجلت الشاب مراد الجولاني حتى تاريخ 5 – 7 – 2021.

وأبعدت شرطة الاحتلال في مركز القشلة، بعد منتصف ليلة أمس الشاب عمر محيسن من مخيم شعفاط عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عمر محيسن أمس عند باب القطانين أحد ابواب المسجد الأقصى، علمًا أنه أسير محرر وأبعد عن الأقصى عدة مرات.

(صفا)