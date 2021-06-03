تأكيد مكان وموعد إقامة مباراة السوبر الأوروبي

وطن: أكد اتحاد كرة القدم في أيرلندا الشمالية اليوم الخميس، أن مباراة كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني، ستقام في العاصمة بلفاست في أغسطس المقبل كما هو مخطط لها.

ونقل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" عن الاتحاد الأيرلندي قوله، إن ملعب "ويندسور بارك" في العاصمة بلفاست سيستضيف مباراة السوبر يوم 11 أغسطس، ولن يتم نقلها إلى العاصمة التركية إسطنبول كتعويض لها عن عدم استضافتها لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي تم نقله إلى مدينة بورتو البرتغالية، بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

وقال باتريك نيلسون، رئيس الاتحاد الأيرلندي الشمالي: "نحن على تواصل مع شركائنا في اليويفا بشأن هذه المسألة، وبعد تلك المناقشات يسعدنا تأكيدهم إقامة المباراة في بلفاست".

ويتنافس على رفع كأس السوبر الأوروبي سنويا الفائز في دوري الأبطال والفائز بالدوري الأوروبي.

وكان فياريال قد فاز بلقب الدوري الأوروبي، بعد تغلبه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليتأهل لخوض مباراة السوبر أمام تشيلسي الذي توج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا بفوزه في نهائي المسابقة على مانشستر سيتي.

يذكر أن بايرن ميونخ الألماني هو حامل لقب السوبر الأوروبي عام 2020 على حساب إشبيلية الإسباني.

المصدر: skysports.com