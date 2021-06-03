ارتفاع عدد اللقاحات الموزعة عالميًا إلى 1.98 مليار جرعة

وطن: ارتفع إجمالي عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا الموزعة عالميا، إلى 1.98 مليار جرعة حتى الثلاثاء، موزعة على 176 دولة. جاء ذلك، بحسب خريطة اللقاحات التي تعدها وكالة "بلومبيرغ" وحدثت تفاصيلها، الخميس، وتظهر قائمة أعلى الدول حصولا على الجرعات المنتجة.

وتصدرت الصين قائمة بلدان العالم الأكثر شراء للقاح بإجمالي 681.90 مليون جرعة، بينما لا تتوفر تفاصيل عن نسبة التطعيم في البلاد.

وفي المرتبة الثانية جاءت الولايات المتحدة، بحصولها على 296.91 مليون جرعة لقاح، حصل خلالها 50.8 بالمئة من إجمالي السكان على جرعة واحدة، و41 بالمئة على الجرعتين.

وفي المرتبة الثالثة، جاء الاتحاد الأوروبي (27 دولة) بعدما حصل على 254.29 مليون جرعة، توزعت بين 38.8 بالمئة من إجمالي سكان التكتل حصلوا على الجرعة الأولى، و18.8 بالمئة تلقوا الجرعتين.

وفي المرتبة الرابعة، حصلت الهند على 220.86 مليون جرعة، حيث جرى تطعيم 12.8 بالمئة من السكان بالجرعة الأولى، و3.3 بالمئة على الجرعتين.

وخامسا، حصلت البرازيل على 68.44 مليون جرعة، حيث تم تلقيح 21.9 بالمئة من السكان بالجرعة الأولى، و10.6 بالمئة بالجرعتين.

ووفق مسح أجرته الأناضول، فإن الدول الأربع الأولى (الصين، الولايات المتحدة، الهند، والبرازيل)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي استحوذوا معا على 76.8 بالمئة من مجمل عدد جرعات اللقاح المطروحة عالميا.

المصدر: (الاناضول)