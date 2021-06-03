هيئة الأسرى: أكثر من 2000 حالة اعتقال في الداخل الفلسطيني المحتل خلال الأيام الماضية

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الخميس، أن شرطة الإحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الفترة القصيرة الماضية 2142 فلسطينا، وأصدرت لوائح اتهام بحق 184 منهم حتى اللحظة.

وبينت الهيئة أن هذه الاعتقالات تعتبر أكبر هجمة يتعرض لها أبناء شعبنا في الداخل المحتل، مقارنة بالفترة القياسية التي نفذت فيها هذه الإعتقالات، والتي وصلت في بعض الأيام للمئات.

وأضافت الهيئة " كافة عمليات الاعتقال رافقها اعتداءات وحشية من شتم وضرب وتخريب لمحتويات منازل المواطنين وممتلكاتهم، حيث وثقت عدسات الكاميرات الهجمات العنصرية التي كانت تنفذ من شرطة الاحتلال ومستوطنيه، والوحدات المتخصصة في الاقتحامات والاعتقالات".

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك السريع لوقف هذه الهجمة العنصرية بحق أهلنا في الداخل المحتل، لأنه عار على المجتمع الدولي أن تمارس هذه الجرائم في ظل صمت المجتمع الدولي، وعدم قدرته على حمايته اتفاقياته ومعاهداته من التجاوز والإختراق اليومي.