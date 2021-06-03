الاحتلال يفرج عن الصحفي علاء الريماوي

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الصحفي علاء الريماوي بعد اعتقال استمر شهر ونصف في الاعتقال الإداري.

وأفرج الاحتلال عن الريماوي من سجن "عوفر" قرب رام الله، بعد اعتقال إداري استمر شهر ونصف، أمضى أسبوعين منها مضربا عن الطعام، حيث اعتقل من منزله وأعلن الإضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

وقال الريماوي لحظة الإفراج عنه إن :"الاحتلال هو منظومة لا تريد أن يتحدث المظلوم عن مظلوميته".

وحول إضرابه عن الطعام، ذكر أن قرار الإضراب هو احتجاج سلمي حقيقي عن صدقية القضية، مؤكدا أن الصحفي الفلسطيني يحمل أمانة نقل الحقيقة وأن الاحتلال أراد تغيب الصحفيين.

وكان الاحتلال حول الأسير الريماوي للاعتقال الاداري لمدة 3 شهور بتهم تتعلق بعمله الصحفي، إلا أن خوضه الإضراب عن الطعام منذ اليوم الاول لاعتقال اجبر الاحتلال على تخفيض حكمه الى شهر ونصف غير قابلة للتمديد مقابل وقف إضرابه عن الطعام.