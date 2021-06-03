نعلين: مستوطنون يضرمون النار في أشجار زيتون

وطن: أضرم مستوطنون النار، اليوم الخميس، بأشجار زيتون في منطقة جبل العالم في بلدة نعلين شمال غرب رام الله.

وقال المواطن محمود سرور إن مستوطنين اقتحموا المنطقة وأضرموا النار في نحو 50 شجرة زيتون، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى المكان لإطفاءها، ومنعت وصولهم للمكان، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوفهم.

وتعود ملكية الأرض التي أحرقت فيها الأشجار للمواطنين محمود وأحمد ومحمد أنس عبد الحفيظ سرور وعبد صالح سرور.