استشهاد المواطنة ديانا اليازجي متأثرة بإصابتها خلال العدوان على غزة

وطن: استشهدت المواطنة ديانا أبو العوف اليازجي، متأثرة بإصابتها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن المواطنة اليازجي كانت تعالج في إحدى المستشفيات الداخل المحتل، بعد إصابتها بجروح بليغة خلال المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المواطنين في شارع الوحدة وسط غزة، وأدت إلى استشهاد نحو 37 مواطنا من بينهم ابنتيها روان والطالبة في كلية طب الأسنان شيماء التي من المقرر أن تحتفل بزفافها بعد عيد الفطر.

وبارتقاء الشهيدة اليازجي، فإن عدد الشهداء في القطاع يرتفع إلى 260 شهيدا، بينهم 66 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا.