استطلاع وطن: 76% يعتبرون اتفاق وقف اطلاق النار في غزة من دون شروط انتصاراً للمقاومة
03.06.2021 02:48 PM
وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية أن غالبية المستطلعة آراؤهم يعتبرون أن اتفاق "وقف اطلاق النار في غزة من دون شروط " يمثل انتصاراً للمقاومة الفلسطينية.
وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، السؤال التالي: اتفاق "وقف اطلاق النار بدون شروط " في قطاع غزة، هل يمثل انتصاراً للمقاومة أم انتصاراً للاحتلال؟"
وأجاب 76% من المستطلعة آراؤهم بأن اتفاق "وقف اطلاق النار بدون شروط" هو انتصاراً للمقاومة، بينما أجاب 16% منهم بأن الاتفاق هو انتصاراً للاحتلال، و8% أجابوا بـ"لا اعرف".