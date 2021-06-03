استطلاع وطن: 76% يعتبرون اتفاق وقف اطلاق النار في غزة من دون شروط انتصاراً للمقاومة

وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية أن غالبية المستطلعة آراؤهم يعتبرون أن اتفاق "وقف اطلاق النار في غزة من دون شروط " يمثل انتصاراً للمقاومة الفلسطينية.

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، السؤال التالي: اتفاق "وقف اطلاق النار بدون شروط " في قطاع غزة، هل يمثل انتصاراً للمقاومة أم انتصاراً للاحتلال؟"

وأجاب 76% من المستطلعة آراؤهم بأن اتفاق "وقف اطلاق النار بدون شروط" هو انتصاراً للمقاومة، بينما أجاب 16% منهم بأن الاتفاق هو انتصاراً للاحتلال، و8% أجابوا بـ"لا اعرف".