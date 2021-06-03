الاحتلال يحتجز طفلا ويحقق معه أثناء عودته من المدرسة بالخليل

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، وحققت معه ميدانيا، طفلا أثناء عودته من المدرسة.

وأكد شهود عيان ان قوات الاحتلال احتجزت الطفل مالك هشام اسعيفان (11عاما) أثناء عودته من المدرسة الى منزله في واد الحصين القريب من مستوطنة "كريات اربع" وحققت معه ميدانيا مدة 4 ساعات، ومنعت والديه والمواطنين من الوصول إليه.

ويتعرض سكان واد الحصين لمضايقات المستوطنين وجيش الاحتلال باستمرار، والتنكيل بأطفالهم اثناء ذهاب الطلبة وعودتهم من المدرسة.