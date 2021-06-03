رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل يحتفي بشركة الجنيدي ممثلة بمديرها العام مشهور أبو خلف

وطن: ولأنها من رائدات الاقتصاد الفلسطيني وممن تُبنى عليهم السياسات الاقتصادية وباعتبارها من الشركات التي تملك الحصص السوقية المميزة في السوق الفلسطيني والأكثر تشغيلا للعمالة الفلسطينية, ولحملها كامل مسؤولياتها قررت الشركة ان تكون من المبادرين في دعم البلدة القديمة من مدينة الخليل وذلك من خلال تنشيط حركة المواطنين داخل هذه المنطقة وتكثيف التواجد السكاني فيها.

انطلقت المبادرة بأواخر عام 2011م، من خلال المدير العام مشهور أبو خلف الذي قام بشراء أحد محال البلدة القديمة المغلقة، وذلك لتجهيزه وافتتاحه واعتماده كفرع تسويق وبيع تابع لشركة الجنيدي في البلدة القديمة، لبيع جميع منتجات الألبان والمواد الغذائية لسكان تلك المنطقة وزوارها بأسعار مخفضة.

في البداية تمت عملية إعادة ترميم كاملة للمحل، وذلك بما يحافظ على تراث البلدة القديمة ويضفي طابع الحرم الابراهيمي الشريف وبما يتناسب مع محل وفرع لبيع منتجات الألبان والمواد الغذائية، وتم تجهيز هذا الفرع بالثلاجات والأثاث اللازم للبدء والتشغيل، وبعد الانتهاء من كل الاعمال والتحضيرات اللازمة تم الافتتاح من قبل المدير العام مشهور أبوخلف وبحضور كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

الأهداف من افتتاح هذا الفرع هو دعم صمود البلدة القديمة ببيع منتجات الألبان والمواد الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 25% - 30% عن الأسعار التي تباع خارج منطقة البلدة القديمة، مما يشكل حافزاً قوياً للتوفير ودعم لسكان البلدة القديمة، ويشكل أيضاً حافزاً جاذباً لحركة المواطنين من خارج البلدة القديمة لما تحققه لهم هذه الخصومات من توفير مادي جيد.

وضعت الشركة نصب عينيها ان الخطوة الأهم من الافتتاح والترميم هو ضمان الاستمرارية فتم تعيين موظفين دائمين بالمحل للعمل على مدار السنة وليس فقط في أشهر معينة مثل شهر رمضان(الذي تزداد فيه حركة الزائرين للبلدة القديمة)، وتم في البداية تخصيص مخصص مالي بقيمة مائتين ألف شيكل سنوياً من ميزانية الشركة وذلك ليغطي نفقات ومصاريف والخسائر الممكن أن تترتب على فتح هذا المحل كفرع تسويق للشركة في البلدة القديمة من الخليل.

لم تغفل الشركة النشاط الاعلامي خلال برامج إعلامية وتلفزيونية مستمرة خلال شهر رمضان وغيرها من الاشهر، مع استمرار العروض داخل الفرع على العديد من الاصناف إضافة إلى العروض الموسمية التي يتم طرحها في باقي أنحاء الوطن.

هدفت الشركة الى ان تكون من الرواد في دعم البلدة القديمة لتشجع الشركات الأخرى على فتح منافذ تسويق لها في البلدة القديمة، وتم دعوة الشركات الأخرى من قبلنا ومن قبل المؤسسات الأخرى، وقد تجاوبت بعض الشركات لهذه الدعوات، وافتتحت محلات تجارية لها في البلدة القديمة، ولكن للأسف لم تستمر طويلاً، وبقيت شركة الجنيدي للآن وسوف تستمر بمشيئة المولى عز وجلّ.

الديمومة والاستثمار, يعتبر فرع البلدة القديمة استثمار اقتصادي مُربح لأي رجل اعمال او شركة تجارية، فبعد تواجدنا بعد السنة الأولى لمسنا المبيعات الكبيرة التي تحققت من خلال نقطة بيع البلدة القديمة والتي لم نكن نتوقع حجمها حيث أصبح الهدف من النزول للبلدة القديمة هو شراء منتجات الجنيدي بالخصومات كبيرة، فأصبحت تُشكل سيولة دائمة للشركة، إضافة إلى الربح المعنوي والذي يتمثل بالرضا الكبير والسمعة الطيبة لمنتجاتنا ولفكرتنا الذي لمسناه من قبل أهالي البلدة القديمة والمؤسسات والجهات الإعلامية والرسمية والأهلية لما أثنوه على فكرة وخطوة شركة الجنيدي في دعم صمود البلدة القديمة وأيضاً لدعوتهم بقية الشركات والمؤسسات الأخرى بأن يحذو حذوّ شركة الجنيدي.

وتعمل الشركة حاليا على دراسة بعض الأفكار الاستثمارية بالتعاون مع الغرفة التجارية على امل تنفيذ استثمارات جديدة للشركة تدعم من صمود اهل البلدة وتشكل مثالا جديدا لفكرة الاستثمار الناجح المُجدي في البلدة القديمة ولتحقيق ضمان اخر للراغبين في الاستثمار لاحقا من الشركات والحذو خذونا في هذا المجال.