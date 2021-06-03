الصحّة العالميّة: 200 ألف شخص في قطاع غزة بحاجة إلى مساعدة صحيّة

وطن: أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن نحو 200 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات صحية في قطاع غزة المحاصر، الذي شهد عدوانا إسرائيليا.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط أنها "وسعت استجابتها بهدف تقديم المساعدة الصحية لنحو 200 ألف شخص يحتاجون إليها في جميع أنحاء" القطاع.

وقالت منظمة الصحة إن العدوان، تسبب بنزوح أكثر من 77 ألف شخص فيما تضررت 30 منشأة صحية في القطاع.

والحاجات متعددة، إذ أوضح رئيس مكتب منظمة الصحة لغزة والضفة الغربية، ريك بيبركورن أن "حياة الفلسطينيين في تدهور. العديد من الأشخاص المتضررين جراء النزاع لديهم حاجات عاجلة وهم يواجهون مخاطر صحية أخرى مثل كوفيد-19".

ولم يوضح طبيعة المساعدات الصحية الواجب تقديمها، لكنه أشار إلى أن منظمة الصحة قدمت حتى الآن دعما طبيا لـ"أكثر من ألفي جريح في قطاع غزة" البالغ عدد سكانه أكثر من مليوني نسمة والخاضع لحصار إسرائيلي منذ نحو 15 عاما.

ودعا بيبركورن إلى السماح بـ"دخول المساعدة الإنسانية والإنمائية وكذلك الموظفين بدون قيود إلى غزة".

وشددت منظمة الصحة على أن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يشكل "خطرا متواصلا"، وهي أمنت "تسليم 260 ألف جرعة من اللقاحات" ضد كوفيد-19 إلى غزة، بالتعاون مع يونيسف ونظام كوفاكس العالمي لإرسال لقاحات إلى الدول الفقيرة.