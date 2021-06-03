أسعار صرف العملات

البرازيل تواجه فنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا

أندونيسيا تطالب الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في حل قضية فلسطين

هواوي تطلق نظام تشغيل خاص بها لمواجهة العقوبات الأميركية