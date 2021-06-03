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أسعار صرف العملات

03.06.2021 07:09 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار العملات لليوم الخميس كما يأتي:

الدلاور:3.25
الدينار:4.58
اليورو:3.96

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