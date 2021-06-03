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إقتصاد وأعمال
مواجهات مع الاحتلال واعتقالات شرقي نابلس
صحيفة عبرية: الاحتلال طلب من إدارة بايدن التدخل لوقف اطلاق النار في غزة
حالة الطقس: أجواء صيفية حارة وجافة
الصحّة العالميّة: 200 ألف شخص في قطاع غزة بحاجة إلى مساعدة صحيّة
أسعار صرف العملات
باحثان من مصر وتونس لوطن: الانتفاضة الأخيرة قضت على "صفقة القرن" وأوقفت قطار التطبيع
نقابة فنيي الأشعة لـ"وطن": خطواتنا التصعيدية ستشمل وقف استقبال مرضى العيادات الخارجية في كافة المستشفيات.. والصحة تتحمل مسؤولية المعاناة
البرازيل تواجه فنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا
إيران تكشف سبب الحريق بمصفاة النفط بطهران
أندونيسيا تطالب الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في حل قضية فلسطين
هواوي تطلق نظام تشغيل خاص بها لمواجهة العقوبات الأميركية
البرازيل تسجل ثاني أعلى رقم قياسي لإصابات كورونا في يوم واحد
برشلونة يجدد الثقة في كومان وإصابة أجويرو بـ "كورونا"
كورونا عالميا: 3 ملايين ونحو 696 ألف وفاة و172 مليونا و173 ألف إصابة
بلدية بلجيكية تطالب بفرض عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال
لابيد ينجح في تشكيل حكومة الاحتلال بمشاركة ودعم منصور عباس
نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي: إخلاء قسم الأشعة في مجمع فلسطين الطبي بعد الاعتداء بالآلات الحادة على العاملين فيه
الاحتلال يعتقل 7 شبان مقدسيين ويحول آخر للاعتقال الاداري
منظمة الصحة العالمية تحسم جدل "الفطر الأسود"
محكمة الاحتلال ترفع حكم الأسير مروان معدي
أسعار صرف العملات
03.06.2021
07:09 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات لليوم الخميس كما يأتي:
الدلاور:3.25
الدينار:4.58
اليورو:3.96
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