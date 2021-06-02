برشلونة يجدد الثقة في كومان وإصابة أجويرو بـ "كورونا"

وطن: جددت إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا الثقة في استمرار المدرب الهولندي رونالد كومان لموسم آخر على رأس الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول.

وينتهي عقد كومان مع برشلونة في صيف عام 2022، لكن إدارة النادي ترددت في إعلان استمراره عقب نهاية الموسم المنصرم، بسبب خسارة المدرب الهولندي للقبي الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيعلن الخميس استمرار كومان على مقعد المدير الفني لموسم آخر، عقب اجتماع مجلس الإدارة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كومان وافق على تحويل جزء من راتبه الثابت إلى متغيرات، حيث سيحصل عليه إذا صعد الفريق لمنصات التتويج.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن عقد كومان مع برشلونة سيتضمن أيضًا التجديد لموسم آخر، بناءً على تحقيق أهداف محددة مع الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كومان التقى برافا يوستي نائب الرئيس، وماتيو أليماني المدير الرياضي الثلاثاء، من أجل التخطيط للموسم الجديد.

في سياق منفصل، أكد تقرير صحفي أرجنتيني الأربعاء إصابة سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة الجديد بفيروس "كورونا" المستجد.

ووفقًا لشبكة "TyC Sports" فإن أجويرو أجرى اختبار "كورونا" سريع، وجاءت النتيجة إيجابية.

وأشارت إلى أن منتخب الأرجنتين ينتظر نتيجة اختبار "PCR" الخاصة بأجويرو، قبل الانضمام إلى معسكر "راقصي التانجو" استعدادًا لخوض بطولة "كوبا أميركا".

يذكر أن أجويرو سبق له الإصابة بفيروس "كورونا" في الموسم المنصرم أثناء التواجد مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وانضم أجويرو لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر، ووقع على عقد حتى موسم 2022-2023، بشرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.

وودع أجويرو مانشستر سيتي بالخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي يوم السبت الماضي بهدف نظيف، لكن المهاجم الأرجنتيني ساهم في حصد العديد من الألقاب على مدار مسيرته مع السماوي، التي امتدت إلى 10 أعوام، وكان آخرها لقبي "البريميرليج"، وكأس الرابطة هذا الموسم.