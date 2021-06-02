بلدية بلجيكية تطالب بفرض عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال

وطن: صوت المجلس البلدي لمدينة "ايزيل" البلجيكية على توصية تقدمت بها ثلاثة أحزاب بلجيكية لاتخاذ قرار بفرض عقوبات اقتصادية فورية على دولة الاحتلال.

وتقدم بالتوصية الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الإنساني، للتصويت على قرار في المجلس البلدي يدعو للحفاظ على الوقف الدائم لإطلاق النار، ورفض سياسات التهجير والطرد الإسرائيلية وضم الأراضي الفلسطينية.

ودعا القرار إلى اتخاذ إجراءات تتخطى الإدانات، وتدعو الحكومة الفيدرالية والكيانات الإقليمية البلجيكية إلى فرض عقوبات اقتصادية فورية على دولة الاحتلال.