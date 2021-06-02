لابيد ينجح في تشكيل حكومة الاحتلال بمشاركة ودعم منصور عباس

وطن: ذكرت إذاعة جيش الاحتلال ان زعيم المعارضة في دولة الاحتلال يائير لابيد نجح في تشكيل حكومة، وأبلغ رئيس دولة الاحتلال بذلك.

وجاء تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة بدعم ومشاركة رئيس القائمة الموحدة، منصور عبّاس، الذي وقع على اتفاق يمهّد الطريق لتشكيل حكومة الاحتلال بالتناوب بين رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد.

وحصل لابيد على توقيع منصور عبّاس على وثيقة تؤكد "نجاحه بتشكيل الحكومة" لتقديمها لرئيس دولة الاحتلال؛ وذلك في ختام اجتماع عقد بمشاركة كل من بينيت ولبيد وعبّاس .