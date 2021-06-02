نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي: إخلاء قسم الأشعة في مجمع فلسطين الطبي بعد الاعتداء بالآلات الحادة على العاملين فيه

وطن: قرر مجلس نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي مساء اليوم الأربعاء إخلاء قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي، بعد الاعتداء بالأدوات الحادة على العاملين في قسم الأشعة في المجمع.

وحمل مجلس النقابة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المرضى والكوادر الطبية.

وحول تفاصيل الاعتداء، قال نقيب فنيي الأشعة والتصوير الطبي رامي الخضور لوطن ان مريضة في قسم الطوارئ كانت بحاجة الى صورة اشعة، وقد أخبر الطبيب مرافق المريضة ان هناك اضرابا في القسم، وبعد ذلك تواصل مع القسم واخبروه ان يرسل المريضة التي توجهت الى القسم بالفعل بعد التواصل مع القسم من قبل الطبيب وتم تصويرها كالمعتاد .

ولفت الخضور ان مرافق المريض وبعد الانتهاء من التصوير واعادة المريضة الى قسم الطوارئ في المجمع، عاد الى قسم الاشعة وبدأ بشتم بالزملاء بألفاظ نابية ومن ثم تهجم عليهم بالسكين، ما دفع الأمن والشرطة للتدخل، ومن ثم تمكن مرافق المريض من الهرب، ما دفع النقابة لإخلاء قسم الأشعة في الطوارئ.

وعن سبب التهجم، قال الخضور ان المرافق تهجم على الزملاء بعد ان علم عن اضراب النقابة وبدأ بالشتم والصراخ بأنه ليس لنا الحق في الإضراب.

وقال الخضور ان النقابة خاضت اليوم اول ايام الاضراب الذي اعلنت عنه، لكن طواقمها تواجدوا بشكل معتاد في كافة المستشفيات في كل المحافظات واقتصر الإضراب على مراكز الرعاية الصحية.

ولفت الى ان المرافق لم يعجبه ان هناك اضراب، وتوجه بالسكين على القسم حيث قام احد الزملاء بالاحتماء منه بالاختباء في إحدى غرف القسم ولولا ذلك لاصيب بجروح خطيرة.وعن تحميل النقابة، وزارة الصحة المسؤولية قال الخضور " نعم نحمل الوزارة المسؤولية لأننا طالبناها بتوفير الأمن داخل أقسام الأشعة في كل المستفشيات، لكن الوزارة ترفض الاستجابة والتعاطي مع قرارات ومطالب النقابة، ولا يوجد قانون يحمينا".

واتهم الخضور وزارة الصحة بتحريض ما اسماه "الذباب الالكتروني" على النقابة، قائلا ً " نحن نرى شتمنا بطرق مقززة على وسائل التواصل الاجتماعي وحين نبحث عن هؤلاء نجد لهم منشورات لوزيرة الصحة بها نسبة "تسحيج" 100 % ، كما ان بعضهم ينتحل أسماء فتيات ، وبعضهم مقرب جدا من وزيرة الصحة ولكن بأسماء مستعارة ."

ولفت الخضور الى ان الإخلاء في مجمع فلسطين الطبي مفتوح، وان النقابة دعت الى اجتماع لمجلسها يوم الجمعة لاتخاذ قرار على مستوى الوطن ردا على ما حصل اليوم في المجمع.

ولفت الخضور ان اضراب النقابة اليوم الأربعاء جاء على خلفية تنصل وزارة الصحة من تنفيذ مطالب النقابة، موضحا ان وزارة الصحة وافقت على مجموعة من المطالب في عام 2019، وقد وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2020، لكن الوزيرة رفضت تنفيذها .