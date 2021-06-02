الاحتلال يرفع حكم الأسير ياسر حطاب من 40 عامًا إلى السّجن المؤبد

وطن: رفعت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" حكم الأسير ياسر حطاب من مخيم الجلزون، من السّجن الفعلي لمدة (40) عامًا إلى السّجن المؤبد.

وبيّن نادي الأسير، أن الأسير حطاب يبلغ من العمر (50 عامًا)، وكان الاحتلال قد اعتقله عام 2012، وتعرض في حينه لتحقيقٍ قاسٍ وطويل استمر لأكثر من شهرين، وأصدر الاحتلال بحقّه لاحقًا حُكمًا بالسّجن لمدة (40) عامًا.

ومؤخرًا عقدت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" جلسة جديدة على قرار الحكم السابق وذلك بطلب من نيابة الاحتلال، وأصدرت المحكمة لاحقًا بحقّه الحكم بالسّجن المؤبد.

يُشار إلى أن الأسير حطاب متزوج وهو أب لسبعة من الأبناء والبنات، وخلال سنوات اعتقاله تعرض إثنين من أبنائه للاعتقال، أحدهما أمضى 6 سنوات، ويقبع الأسير حطاب اليوم في سجن "عسقلان".

من الجدير ذكره أن والدته وبسبب مرضها وكبر سنها، لم تتمكن من زيارته منذ سنوات.