الهيئة العامة لمجموعة القدس للمستحضرات الطبية تصادق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 8% على مساهميها

وطن: عقدت الهيئة العامة العادية لمجموعة القدس للمستحضرات الطبية يوم الخميس الماضي الموافق 27/آيار/2021 اجتماعها السنوي للمساهمين حيث تم المصادقة على توصية مجلس ادارتها بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 8% من قيمة السهم الأصلية عن السنة المالية المنتهية في 31/كانون الأول/2020.

افتُتح الاجتماع باكتمال نصابه القانوني وذلك تبعاً للدعوات التي تم توزيعها للحضور وفقاً لأحكام المادة 149 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 واستناداً للنظام الداخلي في الشركة. واستُكمل بحضور كل من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد المسروجي، وأعضاء المجلس وعدد من المساهمين بنسبة تقريبية بلغت ٥٧٪، بالإضافة لممثلين عن مراقب الشركات، وبورصة فلسطين، ومدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة ومدير عام الشركة، و أعضاء من الادارة التنفيذية.

وتخلل الاجتماع إقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية، حيث عُرض كل من التقرير الإداري لمجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات عن العام المنتهي في 31/كانون الأول/2020 وصودق عليهما، كما تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بقيمة 8% من قيمة السهم الأصلية والتي يبدأ توزيعها خلال 45 يوم من تاريخ الاجتماع. كما أعيد انتخاب مكتب "برايس ووتر هاوس كوبرز" لتدقيق حسابات الشركة للعام والذي ينتهي في 31/كانون الأول/2021، وتوكيل مجلس الإدارة بالتفاوض معه لتحديد أتعابه، وأخيراً قبول استقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمصادقة بالتزكية وبإجماع الحضور على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاثة أعوام جديدة.

وأشار محمد المسروجي رئيس مجلس إدارة المجموعة عن فخره بالإنجازات والجهود التي بُذلت في العام الماضي وعن الأرباح فقد صرح " لقد حققت الشركة خلال العام المنصرم مبيعات بلغت 36.40 مليون دولار وأرباح بلغت 3.66 مليون دولار وقد بلغت الموجودات 77,7 مليون دولار وحقوق المساهمين 61,60 مليون دولار.

وأكد المسروجي "إن رؤيتنا للأعوام الخمسة القادمة تتلخص في مضاعفة المبيعات و الأرباح مع تطوير أساسي من كافة النواحي للمجموعة".

ويُذكر أن مجموعة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة فلسطينية اقليمية تعمل في مجال التطوير العلمي، التصنيع والتسويق للأدوية البشرية والبيطرية منذ ما يزيد عن خمسين عاماً، ولديها انتشار أقليمي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من خلال مصانعها المنتشرة في فلسطن، الاردن و الجزائر. وتسوق مستحضراتها الدوائية في أكثر من 18 دولة حول العالم.