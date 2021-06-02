أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال المساعدات إلى غزة

وطن: وجه 17 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوه فيها بالضغط على "إسرائيل" للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد اللازمة للانطلاق بإعادة البناء في قطاع غزة.

ودعا المشرعون إدارة بايدن، إلى الضغط على "تل أبيب" لإعادة فتح معبرين لإدخال المساعدات، والوقود، لسد احتياجات المدنيين المتزايدة في القطاع، مشددين على أهمية وجود تمويل قوي للجهود الإنسانية في كل من غزة والضفة الغربية ودعم الأمم المتحدة عبر وكالتها المخصصة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا."

واكدوا ضرورة إعادة الوجود الدبلوماسي الأميركي على الأرض فيما يخص الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأن على الولايات المتحدة لعب دور فعال في تحسين ظروف قطاع غزة عبر الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، والتنسيق مع الحلفاء من أجل استمرار وقف إطلاق النار ومنعا من انتشار التطرف.