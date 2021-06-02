البنك الإسلامي الفلسطيني يدعم مستشفى الإسراء التخصصي في طولكرم

وطن: ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة، قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعمه لمستشفى الإسراء التخصصي في طولكرم. وتمثل الدعم المقدم في شراء تجهيزات طبية خاصة بالمستشفى تساعد في مراقبة الحالة الصحية للمرضى.

وزار المستشفى مدير فرع البنك الإسلامي الفلسطيني في طولكرم عمار ياسين والتقى كل من المدير التنفيذي للمستشفى غسان قعدان والمدير الطبي رائد فرسخ واطلع على احتياجات المستشفى وسير العمل في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تعيشها فلسطين، وجرى بحث سبل التعاون بين الجانبين

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي إن دعم البنك للقطاع الصحي يشكل أولوية ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة، مشيراً أنه من القطاعات الحيوية التي يشكل تطورها أساساً لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف السعدي:" البنك ضاعف دعمه لهذا القطاع منذ بداية تفشي جائحة كورونا في عام 2020 وساهم في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لعشرات المراكز الصحية والمستشفيات، كما قدم دعمه المباشر لوزارة الصحة لتعزيز جهودها لمحاربة الجائحة، وكل ذلك كان انطلاقاً من إيماننا في البنك بأنه لا بد من تكاتف الجهود من قبل كافة الأطراف لحماية أبناء شعبنا والحفاظ على سلامتهم من هذا الوباء المستجد".

من جانبه شدد قعدان على أهمية الدعم المقدم من البنك الإسلامي الفلسطيني، والدور الذي يقوم به لمساعدة مؤسسات القطاع الصحي في مختلف محافظات الوطن، داعياً كافة الجهات لمساندة القطاع الصحي بهدف رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى قدر من الأمن الصحي في فلسطين.

ويخصص البنك الإسلامي الفلسطيني الجزء الأكبر من برنامجه للمسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما قطاعين حيويين ويشكلان جزءاً هاماً من الأهداف العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، التي تشكل الإطار العام لسياسة المسؤولية المجتمعية الخاصة بالبنك.