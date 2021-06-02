وصول مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى غزة

وطن: وصل اليوم الأربعاء، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع، للاطلاع على الأوضاع الصعبة للمواطنين عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن زيارة مارديني تأتي في إطار تقييم الوضع الإنساني، إضافة إلى زيارة المتضررين من التصعيد الأخير والاطلاع بشكل مباشر على احتياجاتهم الأكثر إلحاحاً وتجديد إلتزام اللجنة اتجاه المتضررين.

ويقوم مارديني بعدّة زيارات ميدانية للاطّلاع على الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها أيضاً بالجهات المعنية لمناقشة مختلف الموضوعات التي تهم اللجنة الدولية مع التركيز على القانون الدولي الإنساني والآثار الإنسانية المترتّبة تجاه السكان.