58 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

وطن: اقتحم مستوطنون، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 58 مستوطنًا بينهم عضو الكنيست "شيرين هسكل" اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته حتى خروجهم من باب السلسلة.

وذكرت أن 3 عناصر من شرطة الاحتلال بلباس مدني اقتحموا ساحات المسجد، لافتة إلى أن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة، بحماية أمنية مشددة.

وكانت شرطة الاحتلال نشرت عناصرها وقواتها الخاصة منذ الصباح الباكر عند أبواب الأقصى والطرق المؤدية إليه، ودققت في هويات المصلين الوافدين للمسجد، واحتجزت بعضها عند البوابات الخارجية.