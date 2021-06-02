الاحتلال يتوغل شرق خان يونس ويجرف أراض زراعية

وطن: توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الحدودية وسط أعمال تجريف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن ثلاث دبابات وثلاث جرافات إنطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة على الشريط الحدودي شرق منطقة الفخاري شرق خان يونس، وتوغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية.

وتتعمد قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى التوغل في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو فلاحتها.