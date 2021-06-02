دولة الاحتلال تطلب من الولايات المتحدة مليار دولار مساعدات عسكرية عاجلة

وطن: كشف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أن "إسرائيل" ستطلب يوم الخميس، مليار دولار من الولايات المتحدة كمساعدات عسكرية عاجلة.

ويأتي هذا الطب بعد أسبوعين فقط من موافقة إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن على بيع أسلحة بقيمة 735 مليون دولار لـ"إسرائيل".

وأدلى غراهام، بهذه التعليقات أثناء حوار مع برنامج "فوكس آند فريند"، وقال إن "إسرائيل ستقدم الطلب رسميا يوم الخميس إلى وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" للحصول على مليار دولار كمساعدة عاجلة لتجديد بطاريات "القبة الحديدية".

(وفا)