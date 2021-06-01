الشرطة تقبض على "أخطر" تجار المخدرات وتحبط عملية توزيع في جنين

وطن: قبضت الشرطة مساء اليوم الثلاثاء، على أخطر تجار ومروجي المخدرات وأحبطت عملية توزيع للمواد المخدرة داخل محافظة جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد متابعة حثيثة لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة جنين لشخص مطلوب وهو من أخطر تجار ومروجي المواد المخدرة ومن أصحاب السوابق وبعد تحديد مكان تواجده توجهت قوة من شرطة مكافحة المخدرات و بإسناد من مركز شرطة اليامون إلى مكانه .

وأضافت أنها تمكنت من إلقاء القبض عليه و خلال عملية التفتيش ضبطت 28 كيس بوزن 130 غرام من مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع القنب المصنع، والجدير بالذكر أنه في وقت سابق تمكنت شرطة مكافحة المخدرات من ضبط 61 كيس بوزن 230.6 غرام مواد يشتبه أنها مخدرة كان ينوي ترويجها وقطعة سلاح مصنعة إلا انه لاذ بالفرار في حينه .

وأشارت أن هذا المطلوب من أصحاب السوابق بعدة قضايا منها الإيذاء البليغ والشروع بالقتل و من كبار مروجي المواد المخدرة .

وأكدت أنه تم التحرز على المضبوطات والتحفظ على المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا .